¡Lánzate…!

Muchos amigos me preguntan porque no lanzo una candidatura presidencial: les respondo que estoy reuniéndome en consulta con fuerzas vitales del país nacional y del país político, explicando que en estos momentos urge construir una Nueva República para salvar la Nación Dominicana.Para renovar a fondo el sistema político, partidario y electoral, maleado y maleante, actualmente en su fase terminal del ciclo histórico, para que se deje de repartir como favores lo que debe garantizar como derechos y libertades.

Para crear una economía realmente productora de riquezas y prosperidad para todos, de capitalismo popular, de amplia base, rompiendo con los esquemas de alta concentración y cartelizacion, extractivos de rentas o de prácticas canallas.Y sobre todo, lo más importante, para evitar que el techo y las columnas -agrietadas, socavadas, corrompidas-, de la República se derrumben… y que se extinga la obra de Duarte, Los Trinitarios, los restauradores, los soberanistas…Son muchos y complejos nuestros retos y peligros, que las poderes hegemónicos-y no me refiero solo al partido en el gobierno-, lejos de enfrentarlos como se debe, los estimulan con su posiciónes ambiguas, medrosas, miopes, irresponsables, débiles, electoreras.

Dependerá entonces del entendimiento y voluntad del pueblo en general, y de los ciudadanos más conscientes y dispuestos, que nos unifiquemos más allá de los partidos, las ideologías y los intereses corporativos…Ese mensaje patriótico de lucha nacional será predicado a todos, y si es acogido, entonces será…pues yo no quiero ser el administrador de “una Finca con Pasaporte RD de unos pocos dueños”…ni tampoco volver a participar en procesos donde los grandes y poderosos “electores en la sombra” son los que realmente deciden, mientras los dominicanos son anulados o disminuidos en su condición de ciudadanos…; o peor aún, desplazados y suplantados por la implantación del esquema del estado mercado insular binacional, que es el crimen más perverso y sofisticado que se viene ejecutando en nuestra América….Estoy lanzado a la construcción de una Nueva República… que salve la Nación histórica de nuestros ancestros y de nuestros descendientes , con un Proyecto Nacional unificador, fuerte e integrador, levantando más que nunca nuestro lema de Dios, Patria y Libertad… y determinado a lograr un cambio profundo en la conciencia colectiva e individual, en los valores, creencias y actitudes de los dominicanos.

Si toca procurar la presidencia, un objetivo importante, vendrá por añadidura: estoy dispuesto a asumir esa responsabilidad, pero sin perder la conciencia de que lo fundamental es el compromiso com una Nueva República para Salvar la Nación, contando con el impulso poderoso de un movimiento nacional, conservador de nuestra dominicanidad y trasformador de nuestras estructuras.

Pelegrín Castillo Semán

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