Hombre se habría lanzado al mar Caribe; Policía coordina su búsqueda

Un hombre se habría lanzado al mar Caribe la tarde del miércoles 29 de abril en la avenida 30 de Mayo, casi frente a Casa de España, en el Distrito Nacional, según informaron las autoridades.

El desaparecido fue identificado como David Fernández, de 35 años, quien habría ingresado al área costera alrededor de las 3:00 de la tarde. Hasta el momento, su cuerpo no ha sido recuperado.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, explicó que cámaras del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 captaron el momento en que Fernández cruzó desde su residencia hacia la orilla del mar y descendió hacia una cueva, punto en el que se pierde todo rastro.

«Nuestras unidades, nuestros hermanos de la Armada en coordinación también con el cuerpo de bomberos están realizando una extensa búsqueda en toda esta parte del Malecón en busca de encontrar a este joven… En las cámaras no lo ven salir, pero nosotros no podemos hacer una afirmación concreta de que se haya lanzado al mar», expresó Pesqueira.

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Ante la situación, equipos del Departamento de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), junto a unidades del Sistema 911, la Armada de República Dominicana (ARD) y otros organismos de rescate, mantienen activas las labores en la zona.

Las autoridades aseguraron que los operativos continuarán de manera ininterrumpida hasta dar con el paradero del ciudadano.