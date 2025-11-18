5 claves del éxito de las Águilas Cibaeñas y su récord de 15 y 3

Santo Domingo.– Las Águilas Cibaeñas encabezan el campeonato de béisbol dominicano con un sólido registro de 15 victorias y tres derrotas al cierre del primer tercio del torneo.

El conjunto santiaguero ha mostrado superioridad en varios aspectos del juego, lo que le ha permitido mantener un dominio prácticamente absoluto sobre sus rivales y establecerse como el equipo a vencer en la actual temporada.

A continuación, se destacan algunos de los factores que han permitido al conjunto de Santiago de los Caballeros firmar su mejor inicio de temporada en los últimos años:

En condición de locales registran foja de 8-1, mientras que en la ruta acumulan marca de 7-2.

Dominaron la serie particular ante todos los equipos de la liga, incluyendo a sus archirrivales Tigres del Licey, a quienes han vencido en cuatro de cinco enfrentamientos.

Han salido victoriosos en ocho de sus últimos diez compromisos, una racha que incluye cinco triunfos consecutivos.

Encabezan la liga en promedio de bateo colectivo (.277) y se ubican en el segundo lugar en efectividad del pitcheo, con 3.78.

En partidos decididos por una carrera mantienen marca perfecta de 4-0, evidencia del desempeño sólido y consistente de su bullpen.

Estas cifras demuestran por qué la tropa amarilla ha ejercido un dominio tan impresionante sobre los demás equipos que participan en el torneo de béisbol profesional dominicano.