Santo Domingo.- Las Águilas Cibaeñas se quedaron solas en la cima del campeonato de béisbol profesional dominicano, al vencer 6-5, el lunes por la noche, a Estrellas Orientales, en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís, en el este.

Las Águilas mejoraron su marca de ganados y perdidos con 4 y 1, mientras las Estrellas suman cuatro victorias y dos reveses.

En el otro encuentro de la cartelera, los Leones del Escogido, actuales campeones, derrotaron 10-2 a los locales Gigantes del Cibao.

Dicho encuentro se disputó en el estadio Julián Javier, en la nordestana San Francisco de Macorís.

Los Leones ahora suman dos triunfos y cuatro derrotas.

El otro partido que completaba la cartelera, entre Tigres de Licey y Toros del Este, y que estaba programado para jugarse en el estadio Quisqueya, fue suspendido por causa de la lluvia.

Licey marcha segundo en la tabla con 3 y 1, mientras Estrellas les siguen los pasos, al ubicarse en el tercer escaló, al haber jugado un partido más que los felinos.

De su lado, los Toros se ubican cuarto con 2 y 3, el Escogido marcha quinto, con 2 y 4, mientras los Gigantes se mantienen en el ostracismo, con 0 y 4.