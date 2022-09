Las Ede abusan

Las Ede que surten electricidad a todo el país, vienen abusando de los usuarios de ese vital servicio desde hace muchos años. No ha habido forma de entrar en confianza con ellas porque cuando los clientes se acercan cinco pasos tienen que retroceder diez, debido al peso de sus abusos, tanto en el suministro de la energía eléctrica como en la alta facturación. Un servicio vital como la electricidad, frente a unas empresas abusadoras como es el caso, son, de inicio, un verdadero conflicto, ambiente que viven los clientes con las distribuidoras de electricidad.

La fuerza y el poder que les genera el monopolio del servicio que ofrecen, no les da derecho a tan desproporcional exageración de abusos, que, para peor, el recurso de apelación que tienen los clientes, que es Protecon, ordinariamente falla en favor de esas empresas abusadoras.

Nosotros mismos hemos sido abusados muchas veces por ellas especialmente Edeeste. Tres veces apelamos a Protecon y siempre fallaron favorable a la ede. En julio pasado, el señor Santo Duran sacó un contrato para un local de un partido político, para usarlo solo algunas veces en la semana durante el día, prender una laptop y algunos abanicos y bombillas de bajo consumo, y a los 14 días le llegó el primer recibo por valor de 18,900 pesos. En un programa televisivo vimos a un ciudadano quejarse de que solo usando tres artefactos eléctricos entre ellos 2 ó 3 bombillas, y su primera factura le llegó de 18 mil pesos. Como estos habrá miles de casos a los cuatro vientos del país, que son crudos y violentos abusos que no necesitan investigadores científicos para su comprobación. Son abusos sin vueltas atrás porque no hay otras distribuidoras para cambiarse, no hay donde reclamar con seguridad de justicia, ni por rebaja de facturación, ni por frecuentes y largos apagones ni por desuso del consumo.

Es injusto, arbitrario y atrevido cobrar un servicio inexistente o que quien paga la energía que consume pague por quien no lo hace. Tampoco el cliente debe pagar por la energía perdida que dizque ronda por un 40 %, por negligencia e irresponsabilidad del Estado. No es opción mudarse de una ede a otra, pues por igual, todas entran en el monopolio del servicio, pero, sea como sea, nada les da derecho, como ya dijimos, a tantos abusos que engendran razones para que clientes y edes vivan en eterno conflicto sin posibilidad de una relación armoniosa.

Lic. Santiago Martínez