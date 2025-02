Las estadísticas son una cosa y la realidad dice otra cosa

«Porque: Nos encontramos en medio de una guerra cultural, donde la verdad se oscurece«

Ya por mucho superada la capacidad para asombrarse con los mismos hechos, las mismas palabras y hasta las mismas intenciónes, ahora sufrimos la desvergüenza ajena de tener que soportar lo que parece -por su insistencia-, toda una burla hacia el pueblo, donde, hasta aquellos que pertenecen a la misma ralea, critican a boca batiente, todas estas fruslerías que nos presentan determinados funcionarios y héroes por demás, para justificar su manifiesta ineficiencia en el desempeño de sus misiones.

Estos políticos de nuevo cuño han hecho de las estadísticas un instrumento, no para tomar las mejores decisiones si no, para manipular situaciones y hechos que, han convertido esa herramienta, en algo sin credibilidad alguna, creyendo que con esto logran persuadir a los demás sobre la realidad que subsiste debajo de las palabras artificiosamente compaginadas.

El tiempo pasa y con él, se alarga la solución de problemas, donde consideramos, que el punto clave para la solución de esta situación, es decir, la acción hermenéutica del momento, consiste simplemente en el miedo de las autoridades y los políticos, para activar las acciones de las leyes ante todos los infractores de las mismas, incluyendo, claro está, hasta a los propios pobres padres de familia y los empresarios dueños, amos y señores de las carreteras de este país y de los lugares públicos, que son utilizados impunemente por estos señores.

En tanto, esos mismos personajes se soslayan en sus estadísticas preferidas, pero, en las cuales, aquellas que corresponden a las realidades sobre ineficiencias, aparecen por parte.

Hace unos días, padecí el más mortal de los desalientos cuando, transitando por la calle mejor conocida como la avenida Privada, se me vino encima un pobre padre de familia que ejerce la honrosa y forzada actividad del moto concho, transitando en vía contraria, cosa esta que realizan frecuentemente.

Pero, el real problema es que, en ese momento, se encontraba estacionada del lado izquierdo, una camioneta de la Policía Nacional, rotulada como inspectoría El Millón, al parecer con un superior sentado en la misma, mientras el otro miembro, -me parece que sargento- estaba recostado de la misma utilizando su celular, a los cuales el motorista les pasó por el lado, sin que ninguno se inmutara.

«El arte de convertir lo fácil en difícil, por medio de lo inútil, se llama burocracia”. Peraza

Y, vaya mi sorpresa al requerirle al miembro policial, que si no había visto al motorista y su respuesta fue de otro nivel: ¡Si! ¿Y qué quiere usted que haga si “ellos” no nos hacen caso? ¡Ya estamos cansados de esto! Le respondí que entonces pidiera su baja, respondiéndome que eso sería lo mejor para él. He hay un ejemplo del gran problema con la policía, ya que este es el comportamiento general en el desempeño de sus funciones. Porque, no es solo la presencia en las calles, si no, el respeto que pueda influir en la ciudadanía.

Esto no se presenta en ninguna estadística. Se establecen las reglas y la supervisión para el cumplimiento de estas, dura menos que una cucaracha en un gallinero, debido a que todo lo quieren resolver con un operativo y no con una política de patrullaje que asegure el cumplimiento de las leyes.

El mejor ejemplo para esto, lo es el residencial El Millón; El Milloncito, Los Prados y el Ensanche Quisqueya, donde se organizaron las calles por vías y establecieron las debidas prohibiciones para el estacionamiento, todo fue perfecto hasta que acabó la supervisión y las multas, pero, de esto tampoco se habla en las “brillantes” estadística. ¡Sí señor!

