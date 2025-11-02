Las inundaciones en Santiago: ¿Quiénes son los responsables?

Ulises Rodríguez

Alcalde de Santiago

Deben validarse las explicaciones que ofreció o sobre las inundaciones que convirtieron la ciudad en un verdadero caos. El desastre no había más que enfrentarlo. Pero si hubo responsables en la obstrucción del sistema de drenaje, como alegado, no tiene más que actuar conforme a la ley. Es también su responsabilidad.

Keiko Fujimori

Líder política Perú

Tras sepultar sus aspiraciones presidenciales, sobre todo a raíz del caso Odebrecht por el cual fue detenida, ha decidido competir por cuarta ocasión en las elecciones de 2026. En esta ocasión no parece que tenga mayores obstáculos para imponerse, pero tampoco puede decirse que tiene el camino despejado. Y más en un país tan impredecible.

Xi Jinping

Premier de China

Su estilo de gobernar es una lección de ciencia política. Antes que confrontar al presidente estadounidense por el incremento de los aranceles esperó el momento para abordar el conflicto. Tampoco se ha involucrado en la agresión de Rusia a Ucrania ni en la masacre de Israel en Gaza. Su homólogo Donald Trump no tuvo más que bajar la guardia en la cumbre que sostuvieron en Corea del Sur.