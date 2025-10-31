Netanyahu reanuda bombardeos: Paz rota y vidas perdidas en Gaza

Benjamín Netanyahu

Primer ministro de Israel

Se han contado unos 46 niños entre las víctimas de la reanudación del genocidio que ha protagonizado en la franja de Gaza. Bajo el supuesto de que Hamás ha atacado posiciones de Israel ordenó la reanudación de los bombardeos, echando por la borda el acuerdo de alto al fuego promovido por Donald Trump y por el que hasta reclamó el Premio Nobel de la Paz.

Mélido Mercedes

Diputado

Como presidente de la comisión que estudia la reforma del código laboral ha garantizado que el proyecto, que ya fue sancionado por el Senado, será aprobado a más tardar en febrero. Con el tiempo que han tenido los diputados es hora de que la pieza, que ya ha dado demasiado agua a beber, responda a las necesidades de desarrollo del país.

Sergio Ramírez

Escritor

Suma a su palmarés el premio a la VI Bienal Mario Vargas Llosa que acaba de ganar por su novela “El caballo dorado”. Además de un prolífico escritor se ha destacado por su lucha en defensa de las libertades en Nicaragua. Luchó contra la dictadura de Somoza y también contra la de Daniel Ortega, quien lo despojó de su nacionalidad. Los amantes de la literatura celebran el premio que ha ganado.