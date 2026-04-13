El desalojo en Teleofertas fue tan aparatoso que muchos se preguntan ¿cuál era la necesidad del excesivo operativo? ¿Se puede saber?

El aparataje recuerda el despliegue para capturar a César el Abusador, quien fue más listo al escapar de las narices de las autoridades.

Los médicos no son ejemplo de eficiencia, pero tienen la suerte de recibir alzas de sueldos y apartamentos por un servicio que muchos no ofrecen.

Tras el frustrado aumento salarial para sus miembros, la Cámara de Cuentas tendrá que demostrar que merece confianza. ¿O no es así?

Peligra el diálogo sobre la crisis global con las condiciones para participar puestas por el PCT. Reclama eliminar subvenciones a empresarios.

No ha tenido el impacto de Apolo 11, pero la misión de Artemis II a la Luna es un gran acontecimiento científico. Aunque no se vean los beneficios.

Además de violaciones sexuales y dejar enfermedades, las misiones internacionales tampoco han cumplido su tarea en Haití. ¿De acuerdo?

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Si Keiko Fujimori no se alza con la victoria en la segunda vuelta de las elecciones en Perú, entonces que abandone su lucha por el poder. ¿Verdad?