Casa de Campo tiene un de los más modernos campos de golf del mundo.

Con una ocupación hotelera que roza el 90% y el despliegue de seguridad más robusto de los últimos años, la República Dominicana se sumerge en una Semana Santa 2026 marcada por el retorno masivo a las tradiciones.

Desde las aguas cristalinas de Bahía de las Águilas hasta el murmullo de los ríos en Jarabacoa, el país vibra bajo un sol radiante que acompaña a miles de dominicanos en su búsqueda de descanso, mientras más de 470 balnearios habilitados se convierten en el escenario principal de una temporada que promete cifras récord para el turismo nacional.

Para este asueto, el país se proyecta como el epicentro del descanso en el Caribe, con una combinación de seguridad estricta, ocupación hotelera casi al límite y un renovado entusiasmo por el turismo interno.

Las autoridades han desplegado un operativo preventivo sin precedentes para garantizar la seguridad de los bañistas.

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Están disponibles 478 balnearios (playas y ríos) en todo el territorio nacional. Estos puntos cuentan con vigilancia de la Defensa Civil, el COE y la Policía Nacional.

Se ha dispuesto el cierre de 267 balnearios por peligrosidad (fuertes corrientes, profundidad o contaminación).

En Santo Domingo están cerradas las playas de Sans Souci, Güibia y Montesinos, así como el litoral de la Avenida España.

En el Este fueron clausurados puntos como Playa Caleta (Oeste) en La Romana y el balneario Hoyo Azul en La Altagracia.

En tanto que en el Sur hay restricciones en la desembocadura del río Nizao y varios puntos del río Nigua.

Playas para visitar

Para quienes buscan las mejores experiencias, estas son las recomendaciones estelares de esta temporada:

Punta Cana y Bávaro con su clásico banderas azules y máxima seguridad. Playa Macao sigue siendo la favorita para quienes buscan un toque más natural y oleaje para surf. Un lugar de sano esparcimiento e ideal para la práctica del golf es Casa de Campo y su hotel Romana, con su magnifica playa Minitas.

Otro lugar especial es Cap Cana, con su hotelería y apartamentos de lujos.

En Samaná Playa Rincón, Cayo Levantado y Las Terrenas operan con normalidad, siendo refugios ideales para desconectarse.

Bahía de las Águilas (Pedernales) se consolidada en 2026 como la «joya virgen», ideal para el ecoturismo que busca evitar las grandes multitudes del este.

En el Norte Playa Grande en Río San Juan y las playas de Nagua presentan un escenario espectacular con sus icónicos cocoteros inclinados.

Para los de viajes cortos de la capital, existen las playas de Boca Chica y Juan Dolio

Mejor Momento

El sector turístico vive uno de sus mejores momentos históricos en esta Semana Santa. Los principales polos turísticos (Punta Cana, La Romana, Samaná y Puerto Plata) reportan una ocupación que ronda el 90%.

Para el turismo de montaña Jarabacoa y Constanza también presentan cifras altas (superando el 85%), posicionándose como la alternativa preferida para quienes desean escapar del calor costero.

Se espera que este flujo de visitantes contribuya a la meta país de superar los 12 millones de turistas para el cierre de este año.

Turismo de proximidad

El ánimo de los dominicanos este año se inclina hacia la reconexión y la cultura.

Desde el pasado miércoles se ha observado un flujo constante de vehículos hacia el interior, con un marcado interés en visitar pueblos de origen y balnearios de agua dulce (ríos como Los Patos en Barahona o el Salto de Jimenoa en Jarabacoa).

Gastronomía

El entusiasmo no solo está en las playas; el consumo de habichuelas con dulce y las actividades religiosas en la Ciudad Colonial (como el concierto de Bonyé y turizoneando han atraído a miles que prefieren quedarse en la capital.

Existe una buena recepción ciudadana a la prohibición de fiestas masivas en las playas y la restricción de venta de alcohol en zonas de baño, medidas que buscan mantener el orden familiar.

Recuerde que el horario de uso de las playas y ríos permitidos finaliza a las 6:00 de la tarde todos los días del asueto.