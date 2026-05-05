La cantante dominicana Martha Heredia define su primer encuentro con la maternidad como “amor puro”, una experiencia que “lo ha sacudido todo, pero desde un lugar positivo”.

Se reconoce distinta, con más paciencia y profundamente agradecida con Dios por la oportunidad de vivir esta etapa. “Muchísimo miedo, pero ya lo he ido calmando con el tiempo al ver que no es tan difícil al final”, admite, la intérprete.

Junto a su pareja y padre de su hijo, Gerardo Lares, ha apostado por una crianza basada en la cercanía familiar, la tranquilidad del hogar y el disfrute de cada pequeño logro de su bebé Gerardo Felipe, “Gerardito”.

En ese entorno, el amor se convierte en el eje de todo. Sin embargo, no oculta que uno de los momentos más difíciles es cuando debe separarse de su hijo por compromisos laborales. “Lo más difícil es tener que irme cuando tengo que trabajar y dejarlo. Eso me pone muy triste y me da mucha ansiedad”, dice la también conocida como “La Baby”.

Luego del nacimiento de su hijo, su rutina cambió al 100 por ciento. “Atrás quedaron los días de despertar ‘súpertarde’. Ya a las 7:00 de la mañana mi bebé tiene los ojos pelados y hay que seguir el día. Ya me he ido acostumbrando”, señala Heredia.

Como toda madre primeriza ha enfrentado momentos de inseguridad, pero estos han sido pasajeros. Se define como una mujer fuerte y reconoce que gran parte de esa seguridad proviene del sólido apoyo que la rodea. Su familia y entorno cercano han sido clave en este proceso, convirtiéndose en un soporte fundamental en medio de los desvelos y las nuevas responsabilidades.

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En esta etapa a descubierto fases que ni ella misma sabía que tenía. “Descubrí lo sobreprotectora que puedo ser con mi bebé y todo lo que puedo hacer por él”.

Aun así, su concepto de crianza permanece firme: desea ofrecerle a su bebé una educación similar a la que recibió de parte de sus padres, basada en valores, humildad y en la capacidad de apreciar las cosas sencillas y auténticas de la vida, lejos de lo superficial.

Martha Heredia y su bebé Gerardo Felipe.

El «plus» en la vida de Martha

Lejos de sentir que la maternidad la limita, Martha la asume como un “plus” en su vida, una fuente de alegría que incluso ha impactado su sensibilidad artística. Hoy se siente más conectada con sus emociones y motivada a alcanzar nuevas metas, con el anhelo de que su hijo, en el futuro, se sienta orgulloso de ella.

Como madre, envía un consejo a todas aquellas mujeres que están por convertirse en madres, hace énfasis en un aspecto que considera esencial: la salud mental.

Desde su experiencia, recomienda trabajarla con conciencia, entendiendo que el bienestar emocional de la madre influye directamente en el desarrollo del niño. Con convicción, afirma que todo puede fluir de manera positiva cuando existe ese equilibrio interno y una red de apoyo sólida.

“Después lo que sufren son los niños cuando decimos que tenemos depresión postparto y que no lo podemos atender. Todas las mujeres estamos hechas para tener bebés, para dar a luz, para tener hijos y para mantener un hogar en paz y en plenitud. Solamente hay que trabajar muchísimo la salud mental y todo va a salir bien”, concluye Heredia.