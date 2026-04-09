Lemar confirma relación con la cirujana plástica dominicana Tania Medina

Santo Domingo. – El cantante venezolano Lemar, reconocido por su trayectoria en la salsa, confirmó que mantiene una relación sentimental con la cirujana plástica Tania Medina, una de las figuras más influyentes del ámbito médico dominicano. La noticia surge tras varias semanas de rumores en medios de entretenimiento.

Una etapa de cambios personales

El intérprete explicó que actualmente atraviesa un proceso de transición en su vida personal, el cual ha manejado con prudencia.

Indicó que su relación anterior concluyó hace tiempo y que conserva una dinámica de respeto con la madre de su hijo.

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“Estoy enfocado en mantener el respeto en todas las áreas de mi vida. Hay momentos que prefiero vivir con prudencia”, expresó. Crecimiento en su carrera musical La confirmación llega en un momento clave para Lemar, quien desde 2025 impulsa su carrera como solista después de más de una década formando parte de agrupaciones como Los Adolescentes y Chiquito Team Band.

Durante esos años, se destacó como una de las voces jóvenes más sólidas del género.

En su etapa actual ha logrado posicionarse con temas como:

Para siempre

Algo falló

Bonita bonita (versión salsa)

Estas producciones han ganado espacio en emisoras y plataformas digitales tanto en República Dominicana como fuera del país.

El ascenso de Tania Medina

Por su parte, la doctora Tania Medina continúa afianzando su liderazgo en la cirugía estética. Con múltiples reconocimientos y participaciones internacionales, se ha consolidado como una de las médicas dominicanas de mayor influencia en el ámbito científico y mediático.

Una relación pública, pero discreta

Aunque la relación ya es oficial, tanto Lemar como Medina han optado por mantener un perfil bajo, priorizando sus compromisos profesionales.

El artista trabaja actualmente en nuevas producciones y en una agenda que incluye presentaciones dentro y fuera del país.