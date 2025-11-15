León XIV entrega reliquias indígenas a la Iglesia de Canadá en un paso hacia la reconciliación

Ciudad del Vaticano.- León XIV entregó este sábado a la Iglesia de Canadá 62 piezas y reliquias de comunidades indígenas del país norteamericano, que desde 1925 formaban parte de las colecciones de los Museos Vaticanos y cuya devolución habían reclamado representantes de pueblos originarios de ese país.

La entrega se produjo este sábado con motivo de una audiencia del papa con el presidente y el secretario de la Conferencia Episcopal de Canadá, Pierre Goudreault y Jean Vézina respectivamente, en la que también participó el arzobispo de Vancouver, Richard Smith, según un comunicado conjunto de la Santa Sede y la Iglesia canadiense.

«Como conclusión del camino iniciado por el papa Francisco, a través de su Viaje Apostólico a Canadá en 2022, las diversas audiencias con las comunidades indígenas y la publicación de la Declaración sobre la Doctrina del Descubrimiento en 2023, el Santo Padre León XIV quiso que este regalo representara un signo concreto de diálogo, respeto y fraternidad», indica la nota del Vaticano.

Las sesenta y dos piezas forman parte del patrimonio recibido con motivo de la Exposición Misionera Vaticana de 1925, promovida por el papa Pío XI, y hasta ahora se encontraban en el Museo Etnológico «Anima Mundi» de los Museos Vaticanos.

El Papa León XIV (der.) conversa con el Arzobispo de Vancouver, Richard W. Smith (2.º por la der.), el Presidente de la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos (CCCB), Pierre Goudreault (2.º por la izq.), y el Secretario General de la CCCB, Jean Vezina (izq.), durante una audiencia con una delegación de la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos (CCCB), en la Ciudad del Vaticano, el 15 de noviembre de 2025. EFE/EPA/Ciudad del Vaticano

El gesto del papa se enmarca también en el contexto del Jubileo de 2025, que celebra la esperanza, y el centenario de la Exposición Misionera Vaticana.

Organizaciones indígenas canadienses como la Federación de Naciones Indígenas Soberanas (FSIN, en inglés) han reclamado al pontífice la devolución de pipas, vestimentas y otras reliquias y objetos culturales que se encuentran en museos y archivos del Vaticano.

También lo han hecho la Asamblea de Primeras Naciones y el Consejo Nacional de Métis, cuyas presidentas, Cindy Woodhouse y Victoria Pruden, acudieron como parte de la delegación canadiense a la entronización de León XIV el pasado mes de mayo.

En el acto de entrega, la Conferencia Episcopal de Canadá se comprometió a garantizar la adecuada «salvaguarda, promoción y conservación» de los objetos culturales devueltos.