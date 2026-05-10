Santo Domingo.- En las próximas 24 horas continuarán registrándose aguaceros moderados en varias provincias dominicanas, pero el ambiente meteorológico continuará limitado por la presencia de un anticiclón ubicado en la zona.

El informe de este domingo del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indica que los aguaceros que se han registrado en las últimas horas son provocados por el viento procedente del sureste.

Estas precipitaciones se mantendrán en las próximas 24 horas en algunas zonas, pero gran parte del territorio dominicano continuará con poca lluvia, debido a la presencia del anticiclón.

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Asimismo, Meteorología advirtió que la temperatura se mantendrá elevada, por lo que recomienda a la población a mantenerse en lugares frescos y consumir suficiente agua.

Un anticiclón o sistema de alta presión es una fuerza meteorológica que inhibe la formación de nubes, por lo que su presencia limita la posibilidad de precipitaciones.