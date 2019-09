El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, propuso esta mañana que el 50 por ciento del voto automatizado sea cotejado con el voto físico para darle más certidumbre al proceso de primarias simultáneas del próximo domingo.

Fernández estimó que el 10 por ciento que la Junta Central Electoral (JCE) ha planteado como muestra aleatoria a cotejar en el nivel presidencial no es significativa

“Cuando la Junta nos presentó el sistema en la Casa Presidencial del PLD yo acogí con beneplácito el voto automatizado pero al mismo tiempo dije, qué bueno que esto pueda ser refrendado por el voto físico; de lo que se trata es de un proyecto piloto, lo ha dicho la propia Junta, que si sale bien se aplicará en las elecciones generales de mayo del 2020”, manifestó.

El exmandatario añadió que “es automatizado, pero cuando el votante termina el proceso y toca la pantalla le sale un voto físico, ¿qué hace el votante, lo tirá al zafacón, se lo lleva para su casa?, no, lo deposita en la urna, y se supone que algún valor electoral tiene. La propia Junta ha dicho que hará es un escrutinio aleatorio de un 20 por ciento de estos votos, 10 por ciento para la parte presidencial y 10 para el resto, a nosotros nos parece que eso no es significativo”.

Fernández destacó que el grupo de universidades que hizo la autoría del sistema automatizado de la JCE también recomendó que haya un cotejo entre el voto electrónico y el físico porque esto daría mayor certidumbre al proceso.

Al ser entrevistado por un grupo de periodistas de Medios Telemicro, encabezados por Alberto Caminero, director de prensa, el aspirante a la nominación presidencial del partido oficialista dijo que la propia Junta en su resolución reconoce que se trata de un experimento y que hay que hacer todo lo posible para que salga bien.

“Se trata de un proyecto piloto que a partir de sus resultados podrá emplearse en las elecciones del 2020, de manera que la propia Junta reconoce que es un experimento, todo queremos que salga bien y es bueno que haya una prueba física que sustente la prueba electrónica”, señaló.

Dijo que a la propia Junta le conviene que el cotejo sea del 50 por ciento del voto automatizado porque eso le daría una idea más acabada de la efectividad del nuevo sistema de votación.

No cumplen pactos

Por otra parte Fernández reiteró su rechazo a la propuesta de Gonzalo Castillo de que se firme un pacto, debido a que no existe credibilidad en ese sector.

“Cuando en un pacto previo se ejecuta todo lo que a uno le conviene y cuando viene la otra parte se califica como atraco, eso no es posible, el pacto siempre se ha entendido como un acuerdo entre caballeros, por eso todos los pactos tienen que ser honrados porque se basan en la confianza, para firmar un pacto tiene que basarse en la confianza entre los actores políticos, por eso por que no se cumple, la propuesta que se ha hecho no es factible”, consideró.

El PLD se unificará

Igualmente consideró que tras la celebración de las primarias del 6 de octubre el PLD se unificará para participar en las elecciones de 2020.

“Yo le diría que la experiencia en el PLD es que una vez superadas las diferencias el partido se reunifica, lo que quiere el PLD es ganar las elecciones y garantizar los empleos a muchos peledeístas”, sostuvo.

Recordó que en el año 2015 tuvo sus diferencias con el presidente Medina quien se lanzó a la reelección, pero que tras su escogencia se sumó a la campaña en su favor.

Confía en la JCE

Reiteró que confía en la JCE y que en ningún momento ha tratado de crear dudas sobre el nuevo sistema de votación, pero que si se hace el cotejo del voto automatizado con el físico habrá una mayor certidumbre del proceso.

El poder

Fernández afirmó que el poder del Estado está en favor de Gonzalo Castillo, con el involucramiento de ministros por todos los pueblos, pero que aun así ganará ampliamente las primarias de este domingo 6 de octubre.