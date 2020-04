Leonel sugiere ir al FMI y BM por crisis de coronavirus

- Publicidad -

Estarlin Canelo

El expresidente Leonel Fernández sugirió hoy recurrir a préstamos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para levantar la economía tras los estragos causados por la crisis sanitaria generada por el covid-19 a nivel mundial.

Dijo que se hace necesario tomar esta medida para invertir esos recursos en proyectos que permitan una reactivación económica en el corto, mediano y largo plazo.

“En estos momentos hay que identificar recursos frescos para hacerle frente a la crisis económicas a nivel mundial, especialmente en el país, causada por los efectos del coronavirus”, puntualizó.

El ambién candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo añadió que el déficit fiscal se incrementará porque no hay más opciones para sobrevivir económicamente a la crisis global.

Dijo además que las principales fuentes generadoras de divisas como el turismo, zonas francas y remesas han mermado por lo que no descartó “inquietudes” en el mercado cambiario.

“República Dominicana también debe aprovechar la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus para pedir en el plano internacional una reprogramación de la deuda producto de la pandemia”, agregó. Fernández confió en que el país podrá remontarse por los caminos de progreso y prosperidad luego de controlar la propagación del covid-19.

Confinamiento

El expresidente Fernández condicionó un confinamiento total de la población como medida para frenar rápidamente la propagación del virus.

Dijo que para aplicar esta disposición que ha planteado en reiteradas ocasiones el Colegio Médico Dominicano (CMD) el Gobierno debe garantizar eficientemente la cadena de suministro de alimentos de la población.

Entiende que de lo contrario la gente continuará en las calles buscando alternativas de subsistencia.

Citó como ejemplo la gran cantidad de personas que se aglomeró durante la apertura del mercado de la Duarte, pese a la disposición de aislamiento social.

“Esta medida de aislamiento total de la gente la ha planteado el Colegio Médico Dominicano en reiteradas ocasiones para frenar la covid-19, pero se debe garantizar de manera eficiente la cadena de suministro de alimentos”, condicionó.

Elecciones

El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, vaticinó que será imposible celebrar las elecciones presidenciales y congresuales en mayo debido a las medidas impuestas para frenar el coronavirus en el país.

Añadió que tampoco cree que podrán celebrarse en junio como han propuesto diversos sectores de la sociedad porque entiende que para esa fecha la pandemia todavía no estará controlada en el territorio nacional.

“Julio podría ser pero no sabemos si ya estará controlada la pandemia, lo que nos mueve a reflexión en ese sentido”, afirmó.

Sin embargo, entiende que se deben buscar alternativas urgentes debido a que constitucionalmente el actual mandato cesa el 16 de agosto.

Vacunas

El expresidente Fernández aseguró que el Gobierno no ha sido exitoso en la realización de las pruebas gratuitas para detectar la covid-19 a pacientes con síntomas sospechosos.

Insistió en que las autoridades han sido excluyentes porque la condicionan a personas mayores de 60 años o con enfermedades crónicas.

Insistió en que deben ser gratis para toda las población porque se trata de un problema de salud pública.

Además, entiende que esto permitirá detectar, aislar y controlar de inmediato la pandemia que ha dejado luto y traumas psicológicos a la población.

“Pruebas masivas y gratis a la gente serían factores determinantes que contribuirían a frenar la propagación del coronavirus en el país”, aseguró.