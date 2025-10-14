Santo Domingo.– Con la presentación del documental “Hasta el Último Out: La Película de la XVII”, los Leones del Escogido dieron oficialmente la bienvenida a la temporada 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

El largometraje, con una duración de 1 hora 35 minutos, recoge los testimonios de jugadores, entrenadores y directivos, mostrando el esfuerzo y la dedicación que permitieron al conjunto rojo conquistar su 17.ª corona en una de las series finales más emocionantes del béisbol dominicano.

La producción estuvo a cargo de Criterio, con el auspicio de MercaSID a través de su marca Crisol, y la producción ejecutiva fue liderada por José Miguel Bonetti. La dirección y producción correspondieron a Joel Guzmán y un equipo de jóvenes talentos en el área audiovisual.

Bonetti destacó la labor de los protagonistas detrás de cámaras y en el terreno: “Se nos dio el crédito de productores, pero los reales protagonistas son los peloteros, los fanáticos y el equipo de producción de Joel Guzmán, que hicieron un trabajo tremendo. Es un honor presentar esto hoy”.

En el documental, Junior Caminero, Erik González, Sócrates Brito, Junior Lake y Héctor Rodríguez, entre otros, relatan la experiencia vivida en cada fase de la temporada que culminó con la victoria sobre los Tigres del Licey en el decisivo séptimo juego.

Quizas te interese: “El Licey ha estructurado un equipo competitivo”

Al cierre de la proyección, el presidente del Escogido, Eduardo Najri, ofreció palabras de agradecimiento y alentó a la consecución de la corona 18 para el equipo rojo de la capital.

Presentación de la madrina de la temporada

Durante el acto, los Leones del Escogido presentaron a María Victoria Roig Lara como madrina de la campaña 2025-2026. María Victoria, fanática del béisbol desde su infancia y estudiante del 12.º grado en Carol Morgan School, es fundadora de la organización Escucha por Mí, dedicada a apoyar y entretener a los niños del Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa.

Como madrina del Escogido, combina su amor por el deporte con una trayectoria marcada por pasión, entrega y responsabilidad.

Cobertura de los partidos

Los fanáticos podrán seguir cada juego a través de Digital 15, canal 1092 de Claro y 65 y 476 de Altice.

En radio, los encuentros estarán disponibles en Independencia 93.3 FM para Santo Domingo, el Sur y el Este; y Ke-Buena 105.5 FM en Santiago y 103.9 FM en San Juan.

En televisión, los narradores serán José Antonio Mena y Michel Tueni, con José Luis Mendoza como comentarista. La transmisión radial contará con Melvin José Bejarán como narrador, acompañado de los comentaristas Ricardo Rodríguez y Manuel Reyes, mientras que César Rosario se encargará de la voz comercial. Raphy de León estará a cargo de la bocina interna y Natacha Peña como reportera de terreno.

Bejarán también dirige el departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Escogido, que incluye a Michael Monegro y David Hernández (periodistas), Raúl Calvo (fotógrafo), José Antonio Noboa (camarógrafo) y Danny Lantigua como encargado de multimedia.

Esta presentación marca el inicio de una nueva temporada llena de expectativas, con los Leones del Escogido listos para defender su título y ofrecer emociones a su afición.