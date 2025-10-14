Miguel Guerra: “Vamos por la corona 25” Plantea Tigres del Licey han estructurado un equipo verdaderamente competitivo Ganar su campeonato número 25 es el principal objetivo de los Tigres del Licey para la temporada de béisbol que inicia este miércoles 15 de octubre.

Así lo planteó su presidente, Miguel Guerra, en una concurrida rueda de prensa en la que oficialmente fue presentado el equipo y que tuvo como escenario el Embassy Suites by Hilton Santo Domingo.

Más títulos

Expuso que para la temporada 2025-26, que inicia mañana, Licey viene cargado de novedades, siempre enfocado en la gloria y tradición del equipo con más títulos en el béisbol latinoamericano.

Millones

“Sabemos lo que representamos como equipo para millones de personas, no solamente en República Dominicana, sino en cualquier latitud del planeta”, dijo Guerra.

Puedes leer: Nico Tellache regresa con los Tigres del Licey como refuerzo para la temporada 2025-26

Recordó que Licey es la institución deportiva de República Dominicana de mayor impacto, tanto nacional como internacionalmente.

Las cinco letras

Agregó que estas cinco letras representan el símbolo de un sentimiento que compromete al club a asumir la responsabilidad de seguir trabajando para que este, al igual que cada año, se cumplan los sueños de la gran fanaticada azul de luchar para obtener su principal objetivo, que es conquistar el campeonato.

Habla Audo

El gerente generalDe su lado, Audo Vicente agradeció a la junta directiva del glorioso equipo azul por el apoyo incondicional en la intención de estructurar un equipo competitivo para la temporada y aprovechó para presentar el Departamento de Operaciones de Béisbol.

Mezcla de talento

El núcleo de los TigresEl núcleo de jugadores de los Tigres del Licey está conformado por un grupo de experimentados jugadores con una impresionante mezcla de talento joven, entre los que se incluyen los lanzadores César Valdez, Albert Abreu, Radhamés Liz, Jean Carlos Mejía, Jairo Asencio y Michael Arias.Entre los jugadores de posición se destacan Emilio Bonifacio,Mel Rojas Jr., Francisco Mejía, Gustavo Núñez, Domingo Leyba y Cristhian Adames, Michael De La Cruz, Ramón Hernández, Cristian Hernández, Ángel Ortiz, entre otros.

En el encuentro con la prensa también se anunciaron los refuerzos, cuya lista está conformada por un excelente grupo de lanzadores.

Tener un enemigo es importante no solo para definir nuestra identidad, sino también para procurarnos un obstáculo con respecto al cual medir nuestro sistema de valores y mostrar, al encararlo, nuestro valor. Por lo tanto, cuando el enemigo no existe, es preciso construirlo”.

“La gente cree sólo lo que ya sabe”.

Umberto Eco

Semiólogo y filósofo italiano

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.