Entre mis propósitos para este nuevo año, está el bajar de peso y mejorar apariencia física. Mi esposa que ya ha escuchado sobre esto varias veces, se dispone apoyarme en este sorpresivo emprendimiento. Me inscribo en el gimnasio, contrato un entrenador privado y en la casa se impone un régimen de dieta, que incluye muchas hojas, pescado, proteínas con omega 3 y reducir el consumo de cervezas. ¡ahí empezaron los problemas! Pero seguí adelante.

Dentro de mis reflexiones me preguntaba: ¿Es que la personas podemos hacer ejercicios de pesas a cualquier edad? Revisando la literatura disponible encontré que sí, y que además es recomendable para mantener una buena salud. La masa muscular empieza a disminuir a partir de los 25 años de edad, a los 50 se ha perdido solo un 5% pero disminuye un 40% entre los 50 y 80 años de edad. ¡Atención, Yo estoy en ese rango!

El desgaste muscular por la edad, se produce por la pérdida de fibras musculares, debido a una desaceleración en la síntesis de proteínas. El caminar, nadar o montar bicicletas son ejercicios de resistencia excelentes para el corazón y la circulación, pero no son suficientes para mantener la fuerza muscular. Para ello es necesario ejercicios de fuerza siendo ideal el culturismo.

Mi entrenador me ha pedido levantar una serie de pesas para aumentar los músculos, dice que estos ejercicios son también buenos para fortalecer los huesos y aumentar la autofagia, es decir el mecanismo de eliminación de desechos celulares. Para animarme me indica además que hay personas que, como yo, han iniciado el culturismo después de 65 años con excelentes resultados.

La primera dos visitas todo fueron de maravillas, me sentía como Charles Atlas, la tercera ya no tanto y en la cuarta veía el Gim como una cámara de torturas. Lamentablemente no pude resistir y pasar la prueba. Vuelvo a caminar y tomarme mis cervezas, y los músculos del abdomen sino ganan fuerzas, por lo menos crecerán en volumen.

Mi experiencia personal no es la mejor historia, recomiendo a todos mis amigos y relacionados a que practiquen el culturismo. Yo por mi parte seguiré caminando al aire libre por lo menos una media hora diariamente y la próxima visita al gimnasio de seguro que la colocaré dentro de mis propósitos para el próximo año.