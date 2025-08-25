Santo Domingo.- La liga Juan Eligio Rojas se convirtió en el segundo equipo clasificado a la gran final del torneo de béisbol infantil masculino de los Juegos Deportivos San Vicente, en su 35ª versión que se celebra en la ciudad del Jaya.

Victoria en semifinal de béisbol infantil

Los dirigidos por el urólogo Bernabé Polanco vencieron a la liga Juan Arias con marcador de 8-2, en partido disputado en el Centro Deportivo Olimpia.

El lanzador Elvis Conce se acreditó la victoria al trabajar cuatro entradas completas, permitiendo cuatro hits y dos carreras. La derrota recayó en César Ruiz, castigado con seis anotaciones y tres boletos en apenas dos entradas y un tercio.

Bateadores destacados

Por los ganadores brillaron:

Wender Castillo : doble y dos sencillos.

: doble y dos sencillos. Andy Ortega : triple y dos imparables.

: triple y dos imparables. Danelvis Polanco: doble y sencillo.

En la ofensiva de la liga Juan Arias se destacaron:

Nelson Tejada : un doble y un sencillo.

: un doble y un sencillo. Milanes Rodríguez y Soniel Zayas: un hit cada uno.

La gran final

Con esta victoria, la liga Juan Eligio Rojas aseguró su pase a la final, donde enfrentará al BYF Academy, que derrotó en la otra semifinal al conjunto José Jiménez.

El encuentro decisivo se jugará el lunes a las 2:00 p.m. en el Centro Deportivo Olimpia, en un duelo que se proyecta muy reñido por la calidad de ambos equipos.