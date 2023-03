Lilliam Fondeur: “A nuestra edad también se puede bailar”

Santo Domingo.- Tras publicar un video en el que se muestra bailando al ritmo de la canción “TQG”, interpretada por Karol G y Shakira, la doctora Lilliam Fondeur manifestó las razones de su inusual atrevimiento.

“A nuestra edad también se puede bailar”, dijo en un video colgado en su cuenta de Instagram en el que también detalló los beneficios del baile.

“Para mi bailar es parte de la vida, el baile es sumamente saludable, el baile sana, el baile te ayuda a sacar emociones retenidas, ayuda a sacar esa niña que hay dentro de ti, ayuda al sistema cardiovascular, a los músculos, a liberar endorfinas, bailar es maravilloso”, detalló.

Sostuvo que, lo hizo porque se divirtió por lo que, invitó a bailar sin vergüenza ni prejuicios a todas las personas, especialmente a las mujeres, que quieren pero no se atreven.

“Lo hice porque me divertí, me divierto bailando e invito a esas mujeres que no se atreven a que lo hagan y lo compartan”.

“Atrévete y si se notan tus partes erótica y sensual por qué no, es parte de la vida, una de tus mejores partes, por qué esconderlos”, añadió.

De igual forma, agradeció a todas aquellas personas que le enviaron comentarios favorables y a quienes le expresaron sus deseos de hacer lo mismo, pero que por alguna razón no se atreven.