Llantos, angustia y desesperación es el drama que viven en el Instituto Nacional de Patología desde tempranas horas de este miércoles familiares de los fallecidos en la discoteca Jet Set, quienes denuncian retraso, lentitud y favoritismo en la entrega de los cadáveres de sus seres queridos.

Al mismo tiempo, la sala de espera, el parqueo y nuevo espacio frontal habilitado para organizar a las personas en busca de fallecidos, estaban abarrotados. Incluso los alrededores de afuera de esa morgue ubicada en la calle Arístides Fiallo Cabral, con esquina avenida Santo Tomas Aquino, en el Distrito Nacional.

Diferentes familias expresaron a El Nacional que este centro no cuenta con un protocolo eficiente para identificar y entregar los cadáveres de las personas que perdieron la vida en la popular discoteca. Supuestamente la entrega de los cadáveres iniciaría a las 8:00 de la mañana. Sin embargo, pasadas las nueve, todavía no empezaban a hacer lo propio.

Instituto Nacional de Patología repleto de familiares en busca de sus seres queridos fallecidos en Jet Set./Foto Jorge González

Además, que esas autoridades no le habían suministrado informaciones precisa de sus parientes, pese a estar desde las 5:00 de la mañana y, en el caso de algunos, desde el día anterior, por lo que la incertidumbre y la confusión reinaban en el lugar.

Quejas sobre favoritismo en la entrega de cuerpos dejan a víctimas y familiares en incertidumbre

Ana Mejía, quien ha perdido a su madre y a otros cuatro seres queridos en el suceso que reporta más de 120 muertos y 155 heridos, sostuvo que ya tenía cinco horas en la morgue sin recibir una confirmación u orientación del paradero de sus familiares.

“A mí solo me dicen que debemos esperar. Ya llevo cinco horas esperando aquí y nadie me dice nada, ni siquiera sé si el equipo de emergencia los trajo a este lugar. No sabemos nada”, expresó la joven conmovida y con lágrimas.

Por otro lado, el señor Rafael Valenzuela cuenta que tiene desde ayer visitando diferentes hospitales de la capital en búsqueda del cuerpo sin vida de su cuñada. Llegó aproximadamente a las 6:15 de la mañana y, alega que el personal del centro solo les da paso a individuos “que se ven importantes” y que los mismos salen con sus familiares fallecidos de la morgue.

“Aquí hay decenas de personas esperando un turno para entrar desde la madrugada. No obstante, ellos (personal técnico) le dan acceso a gente que no tiene ni dos minutos que llegaron y, se van de una vez con sus víctimas. Cómo es posible que hasta en esta situación uno ve favoritismo y que tener influencia tiene más peso”, cuestionó Valenzuela.

Viceministro de Salud explica el proceso lento de identificación y entrega de cadáveres por necrosia

Ante cuestionamiento por la lentitud y el retraso de la entrega de los cadáveres, el viceministro de Salud, José Antonio Matos, sostuvo que los médicos del instituto tienen que agotar el debido proceso y acondicionar los cuerpos sin vida para su respectiva sepultura.

“Los especialistas están ralizando dos listados por sexo, con el nombre completo de los fallecidos. La tardanza es porque también están realizando necrosia a cada uno, proceso que toma su tiempo, expresó el funcionario.

Por otro lado, el personal de la morgue expresó que no podían precisar la cantidad de los fallecidos, debido a que continuaban llegando al lugar más víctimas.