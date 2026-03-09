Llega a España un nuevo avión militar con 251 evacuados de Oriente Medio

Madrid.- Un nuevo avión del Ejército del Aire de España aterrizó este lunes por la noche en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz (Madrid) con 251 españoles evacuados desde Oriente Medio, según constató EFE en el portal FlightRadar, que registra vuelos a nivel mundial.

La aeronave llegó al aeródromo militar a las 23:50 hora local (22:50 GMT), tras salir ocho horas antes del aeropuerto de Mascata, en Omán, de acuerdo con la web de rastreo de vuelos. El vuelo se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y coordinación con las autoridades locales y el Ministerio de Defensa español.

Se trata de la tercera evacuación de ciudadanos españoles desde Oriente Medio organizada por las Fuerzas Armadas de España, tras el inicio de la crisis derivada del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias posteriores.

Repatriación de turistas atrapados en Dubai

Entre los repatriados se encuentra un grupo de 30 turistas de Córdoba, Málaga y Sevilla, que permanecía atrapado desde el 1 de marzo en un hotel del centro de Dubai (Emiratos Árabes Unidos), tras el cierre del espacio aéreo.

Este grupo solicitó varios días antes un vuelo de repatriación organizado por el Gobierno, debido a las dificultades de regresar en vuelos comerciales regulares.

El viaje comenzó el 22 de febrero en Málaga, con dos noches en Abu Dabi y cinco en Dubai, incluyendo 21 personas de Montilla (Córdoba), seis de la capital cordobesa, dos de Málaga y una de Sevilla.

Durante el trayecto, se brindó atención especial a menores, adultos mayores y personas con necesidades médicas.

Contexto de la evacuación

Hasta el momento, unos 3,000 españoles han sido repatriados desde Oriente Medio en vuelos militares y comerciales, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

El Ministerio aseguró que el objetivo es repatriar a todos los ciudadanos españoles que así lo deseen. En la región permanecen más de 30,000 españoles, entre residentes, turistas y trabajadores desplazados, lo que mantiene activa la coordinación para nuevas evacuaciones si las condiciones lo requieren.