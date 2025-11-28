Las Terrenas, República Dominicana. – Hilton Hotels & Resorts está desarrollando la construcción del Almare Beach Resort Las Terrenas –Curio Collection by Hilton, un hotel de lujo cinco estrellas ubicado en Playa Portillo, dentro del desarrollo urbanístico Blu Terrenas. El proyecto iniciará su construcción en 2026. El resort se convertirá en el primer hotel Hilton en el destino y en un nuevo referente de hospitalidad de alto nivel en la región.

Con más de 160 unidades entre habitaciones, suites y residencias de dos y tres habitaciones, Almare Beach Resort ha sido concebido para integrar arquitectura, naturaleza y mar en una experiencia inmersiva que captura la esencia natural de Las Terrenas. Su propuesta arquitectónica combina líneas contemporáneas con materiales locales —maderas tropicales, piedra coralina y fibras naturales— y una paleta cromática inspirada en los azules del océano, las tonalidades de la arena y la vegetación exuberante de Las Terrenas.

Una de las habitación del nuevo hotel Hilton en Las Terrenas

El proyecto ha sido concebido bajo el concepto de lujo relajado: espacios donde interior y exterior se entrelazan para ofrecer una experiencia inmersiva y sofisticada. Desde un lobby abierto hacia la brisa marina hasta suites que priorizan la luz natural, las vistas y la privacidad, cada ambiente busca transmitir serenidad, autenticidad y conexión con la naturaleza.

Los huéspedes podrán disfrutar de un catálogo de experiencias y amenidades diseñadas para el bienestar y el disfrute. Entre sus amenidades se destacan un spa de lujo con circuitos de relajación, un exclusivo club de playa frente al mar, piscinas tipo swim up, habitaciones dúplex con terraza privada y jacuzzi, Gimnasio, salas de eventos y coworking, Bares y lounges exclusivos y Restaurantes internacionales gourmet, además de ser un lugar pet friendly.

La llegada de Almare Beach Resort fortalecerá la oferta de turismo de lujo en República Dominicana, atraerá una nueva generación de viajeros internacionales y aportará significativamente al dinamismo económico de Las Terrenas a través de empleos directos e indirectos.

Inspirado en la belleza natural y el espíritu bohemio de Las Terrenas, Almare Beach Resort – Curio Collection by Hilton nace con la visión de convertirse en un destino en sí mismo: un refugio contemporáneo donde arquitectura, naturaleza y mar se encuentran para crear momentos memorables.