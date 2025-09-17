SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Pasaportes informó que llegaron al país las primeras libretas del nuevo pasaporte electrónico para someterlas a las pruebas de funcionalidad.

El director de la entidad, Lorenzo Ramírez Uribe, explicó que estas pruebas buscan comprobar la lectura y correcto funcionamiento del chip, la validación de la información biométrica y medidas de seguridad, en cumplimiento con las normativas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Indicó que el nuevo documento incluirá un microchip electrónico que almacena la información demográfica del titular, su foto, firma digital encriptada y datos biométricos, como las huellas dactilares y rasgo facial, lo que permitirá una autenticación de identidad de manera ágil y eficaz.

Agregó que tendrá una vigencia de 5 a 10 años y estará elaborado con materiales de alta calidad con una hoja de datos de policarbonato, similar al utilizado en pasaportes de países como Australia, Canadá, Japón, Singapur, Estados Unidos y Reino Unido.

Además, el diseño contará con medidas de seguridad avanzadas como hologramas, marcas de agua y tinta ópticamente variable (OVI); medidas visibles e invisibles que reaccionan ante luz ultravioleta e infrarroja, lo que dificultará la falsificación.

Precisó que el nuevo pasaporte electrónico no solo mejorará la seguridad nacional de la República Dominicana, ya que esta tecnología ayuda a detectar intentos de suplantación de identidad, sino que también alineará al país con estándares internacionales.