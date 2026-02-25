SANTIAGO.-Las prolongadas lluvias que se registraron anoche en la provincia María Trinidad Sánchez (Nagua), provocaron que 78 viviendas del sector El Barrio, resultaran totalmente anegadas, aunque no se reportaron daños humanos.

Incluso, miembros de la Defensa Civil de esa localidad tuvieron que trasladar varias familias de las afectadas por las inundaciones, a otras zonas de menor riesgo.

Las lluvias inundaron unas 78 viviendas en el sector El Barro en Nagua.

Asimismo, se informó que las inundaciones dañaron algunos de los enseres del hogar y hasta vestimentas de las familias afectadas.

Desde el municipio de Gaspar Hernández, perteneciente al municipio de Moca, provincia Espaillat, se reportaron inundaciones en sus calles principales y en la policlínica las Yaguas, donde tampoco hubo daños humanos.

Desde ayer tarde y parte de anoche y esta madrugada en diferentes comunidades del Cibao Central y la Costa Norte se han reportado fuertes lluvias con desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas.

Hubo inundaciones repentinas en barrios de Puerto Plata, Sosúa, Imbert y Altamira.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE), colocó en alerta amarilla a las provincias de Santiago, Espaillat (Moca), Hermanas Mirabal, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez y Montecristi.

Mientras que en alerta verde se encuentran las provincias Valverde, Mao, Duarte (San Francisco de Macorís) y la Vega.

Las precipitaciones se registraron con fuertes vientos y algunas tormentas eléctricas.