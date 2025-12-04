Esta combinación de portadas de álbumes muestra, en la fila superior desde la izquierda, "LUX" de Rosalía, "Ego Death At a Bachelorette Party" de Hayley Williams, "Addison" de Addison Rae, filade en medio de izquierda a derecha, "Let God Sort Em Out" de Clipse, "Bleeds" de Wednesday, "The BPM" de Sudan Archives, fila inferior de izquierda a derecha, "Baby" de Dijon, "Never Enough" de Turnstile, y "Snipe Hunter" de Tyler Childers. (Columbia/Post Atlantic/Columbia/Roc Nation/Dead Ocean/Stones Throw Records/R&R-Warner Records/Roadrunner Records/RCA via AP)

NUEVA YORK (AP) — The Associated Press ha seleccionado sus 10 mejores álbumes del año, presentados sin un orden particular y con una leyenda que describe quién podría disfrutarlos especialmente, al estilo de nuestras renovadas reseñas musicales.

¿Te gustan nuestras selecciones y quieres más? Disfruta de recomendaciones adicionales que acompañan cada álbum.

“Ego Death at a Bachelorette Party”, Hayley Williams

Llámala Miss Paramore si lo deseas, pero este año, todo se trata de Hayley Williams. La feroz líder de la banda ha tomado su propio camino antes —la exploración interior de “Petals for Armor” de 2020 y “Flowers for Vases / Descansos” de 2021— pero nada se acerca a “Ego Death at a Bachelorette Party”, su mayor obra en solitario hasta la fecha.

Es un triunfo en sinceridad contado a través de medios variados: alternativa de los ’90 (“Brotherly Hate”), rock indie de radio universitaria (“Mirtazapine”) y trip-hop-pop (“Ice In My OJ”). Suena a libertad para una intérprete que durante mucho tiempo ha estado sujeta a las expectativas públicas.

PARA FANS DE: Autonomía, recalibración psíquica, “The Bad Touch” de Bloodhound Gang.

¿TE GUSTÓ? PRUEBA: “Headlights” de Alex G, “Bugland” de No Joy, cualquiera de la nueva escuela de Copenhague como “Big City Life” de Smerz y “Goodbyehouse” de Snuggle.

“Addison”, Addison Rae

No hace mucho tiempo, el ascenso pop de Addison Rae habría sido difícil de comprender. Vino del rígido mundo de los movimientos de baile de TikTok y luego se reinventó con la fama que le proporcionó, lanzando una carrera pop inventiva a su paso.

Su álbum debut, “Addison”, está lleno de canciones pop con lentejuelas desde el trip hop con cambio de tono “Headphones On” hasta el “Aquamarine” que canaliza a “Ray of Light” de Madonna. En su núcleo está “Fame Is a Gun”, una ganadora adictiva al estilo de las primeras canciones de Grimes sobre el deseo y la desesperación.

PARA FANS DE: Victoria’s Secret, verter coca-cola cherry en vino tinto, el legado duradero de Britney Spears.

¿TE GUSTÓ? PRUEBA: “Fancy That” de PinkPantheress, “Glory” de Perfume Genius, “That’s Showbiz Baby!” de JADE, “Euro-Country” de CMAT, la banda sonora de “KPop Demon Hunters”.

«Lux”, Rosalía

En la última hora de 2025, Rosalía emergió como una salvadora, ofreciendo un álbum al mainstream musical que no era ni insípido ni esperado. A riesgo de aplanar su extravagancia: Su cuarto álbum de estudio, “Lux”, es un abrazo vanguardista y poco convencional de su formación clásica. Pero es mucho más que eso.

A través de innumerables movimientos operísticos —así como 13 idiomas diferentes, un milagro fonético realizado por la cantante catalana— “Lux” es una colección ambiciosa de canciones sobre la divinidad destinadas a desafiar a su audiencia a una escucha activa. Es refrescante y arduo, un recordatorio atemporal de que las reglas están hechas para romperse.

PARA FANS DE: Intuición femenina, intervención divina, Hildegarda de Bingen.

¿TE GUSTÓ? PRUEBA: “Los Thuthanaka” de Los Thuthanaka, “Hexed!” de Aya, “It’s a Beautiful Place” de Water From Your Eyes.

“Debí tirar más fotos”, Bad Bunny

“Debí tirar más fotos” de Bad Bunny no es solo un álbum, sino un reinicio cultural. En su residencia en San Juan, era evidente, mientras Benito alternaba entre dos escenarios.

Uno, una escena rural con árboles de plátano y un gran árbol de flamboyán para los movimientos folclóricos.

Bad Bunny

El otro, una casita tradicional para el bloque de reggaetón y perreo —donde ocurre la pari de marquesina, o fiesta de casa. Es la representación perfecta de la celebración del álbum de Puerto Rico y su experta fusión de sus estilos musicales pasados y presentes.

Para muchos, “Debí tirar más fotos” es una revolución comprometida con el vinilo, una superestrella global mirando hacia su tierra natal para ver el futuro. Maneja sus habilidades de reggaetón y urbana —e incorpora salsa, bomba, plena, música jíbara— para encontrar placeres intergeneracionales.

PARA FANS DE: Cuatros, beber cerveza Medalla en la playa, “War Against All Puerto Ricans” de Nelson Antonio Denis.

¿TE GUSTÓ? PRUEBA: “Tropicoqueta” de Karol G, “Cosa nuestra: capítulo 0” de Rauw Alejandro, “Papota” de Ca7riel & Paco Amoroso, “111xpantia” de Fuerza Regida.

“Baby”, Dijon

Para muchos oyentes, Dijon está estrechamente alineado con sus créditos de producción de renombre: en “SABLE, fABLE” de Bon Iver, y la serie “Swag” de Justin Bieber, o en su trabajo con Mk.gee. Pero hay una razón por la que es el artista favorito de tu artista favorito.

Su enfoque en el R&B-pop y el soul es surrealista y onírico; las composiciones son estratificadas y casi absurdas. “Baby” es como mirar dentro del cerebro de un gran dadaísta, si realmente amara a Prince y la electrónica vibrante.

PARA FANS DE: Ritmos, el músico Panda Bear, tomarse un descanso de las redes sociales.

¿TE GUSTÓ? PRUEBA: “The Passionate Ones” de Nourished by Time, “Mutt Deluxe: Heel” de Leon Thomas, “Swag” y “Swag II” de Justin Bieber.

“Bleeds”, Wednesday

Que el titular diga: Gran banda se vuelve mejor. No ha pasado tanto tiempo desde que la AP nombró al último álbum de Wednesday, “Rat Saw God”, como uno de los mejores de 2023, calificando al grupo de alt-country de Carolina del Norte como la banda más emocionante del rock indie contemporáneo. Dos años después, parece que no hay amenazas para su título.

“Bleeds” es un afilamiento de sus habilidades ya presentes: voces folclóricas y dentadas, fuzz de guitarra, guitarra slide brillante y melancólica. Y con la cantante y compositora Karly Hartzman, te costará encontrar una letrista más aguda.

PARA FANS DE: Leyendas urbanas, habituales de bares de mala muerte, tatuajes de palo y tinta.

¿TE GUSTÓ? PRUEBA: “Getting Killed” de Geese, “Where the Earth Bends” de Daffo, “Radio DDR” de Sharp Pins, “Trying Not to Have a Thought” de Algernon Cadwallader.

“Never Enough”, Turnstile

He aquí, ¡una banda de punk hardcore nominada a ocho premios Grammy! Turnstile de Baltimore eran pilares del underground hasta que “Glow On” de 2021 los lanzó a la cultura pop; consolidaron su lugar allí con “Never Enough”.

Se mantienen fieles a su espíritu punk, pero ahora con ciertas desviaciones sonoras, como el rock de radio de los ’80 “I Care” y el reverberante título de la pista. También hay momentos feroces: Dale play a “Sunshower”, “Birds” y “Look Out For Me”. Pero en última instancia, no hay necesidad de ponerse una chaqueta de cuero con picos para entrar en estos ritmos; es hardcore para todos los oyentes.

PARA FANS DE: Fugazi, John Waters, chaquetas Carhartt.

¿TE GUSTÓ? PRUEBA: “Lotto” de They Are Gutting a Body of Water, “Lo que extrañas ya no existe” de Lame, “Cotton Crown” de The Tubs, “Musical Chairs” de Artificial Go.

“Let God Sort Em Out”, Clipse

No necesitaban hacer esto. Y no necesitaba funcionar tan bien. Han pasado 16 años desde que los hermanos Malice y Pusha T se unieron para un álbum de Clipse —“Til the Casket Drops” de 2009— y mucho ha cambiado. Su enfoque, también: el regreso de Clipse está completamente producido por el brillante Pharrell Williams y cuenta con Kendrick Lamar y Tyler, the Creator.

Pero en última instancia, “Let God Sort Em Out” sobresale porque los flujos diestros de la pareja, siniestros y motivacionales, son pesados y mundanos. Donde la voz de Malice es más grave ahora, Pusha T ofrece algo de suavidad. La combinación de lo nuevo y lo viejo hace de este uno de los mejores discos de rap del año.

PARA FANS DE: Louis Vuitton, la sabiduría de la distancia y la experiencia, reuniones familiares.

¿TE GUSTÓ? PRUEBA: “Live Laugh Love” de Earl Sweatshirt, “Neighborhood Gods Unlimited” de Open Mike Eagle, “Golliwog” de Billy Woods.

“Snipe Hunter”, Tyler Childers

Tyler Childers es un forastero en la industria de la música country contemporánea; sus idiosincrasias son una especie de superpoder. Para que nadie olvide el álbum anterior a este, “Rustin’ in the Rain” de 2023, fue concebido como Childers escribiendo propuestas de canciones para Elvis Presley.

“Snipe Hunter” continúa manteniendo a los fanáticos en vilo. Es un viaje salvaje de canciones desenfrenadas, a veces sinceras y a veces irónicas, que al menos una vez termina con una seria consideración del Bhagavad Gita. Archívalo junto a la cerveza, los camiones y la iglesia como temas regulares de un tipo country.

PARA FANS DE: Lamentos, romper las reglas, tener sentido del humor en el fin del mundo.

¿TE GUSTÓ? PRUEBA: “Lonesome Drifter” de Charley Crockett, “Send a Prayer My Way” de Julien Baker y Torres.

“The BPM”, Sudan Archives

No hay un álbum más apropiadamente titulado que “The BPM” de Sudan Archives. El más reciente lanzamiento de la violinista y compositora nacida Brittney Denise Parks se extrae directamente de los mundos del beat del house de Chicago de los años 80 y el techno de Detroit de los 90 y evoluciona desde allí, desarrollando algo verdaderamente cinético y único que abarca más géneros de los que es posible enumerar aquí.

Pero en su núcleo, esta es música club-pop-soul, destinada a vivir en el cuerpo de su oyente.

PARA FANS DE: Karma, ser la persona más atractiva en la fiesta, música de club de Jersey

¿TE GUSTÓ? PRUEBA: “Through the Wall” de Rochelle Jordan, “Black Star” de Amaarae, “Essex Honey” de Blood Orange.