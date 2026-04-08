Residentes de Los Alcarrizos piden ayuda tras quedar atrapados por intensas lluvias

Los Alcarrizos. — Las fuertes lluvias registradas desde altas horas de la noche hasta la madrugada de este miércoles han provocado el desbordamiento de cañadas y ríos, generando inundaciones en decenas de barrios de este municipio.

Como consecuencia de las precipitaciones y el desbordamiento de la cañada Jikako y el río Lebrón, residentes del barrio Nuevo Amanecer quedaron atrapados, por lo que solicitan la rápida intervención de las autoridades.

El presidente de la Junta de Vecinos del referido sector, señor Cristian Ubri, pidió la intervención urgente del gobierno central y municipal.

En tanto, la cañada Trujillo, ubicada en el barrio El Tamarindo, ha provocado una situación similar al salirse de su cauce, cubriendo completamente la calle principal que da acceso a la escuela pública Francisco Polanco, en esa comunidad.

De igual manera, situaciones parecidas se han registrado en los sectores Nuevo Amanecer, Horizonte y Pueblo Nuevo, donde las fuertes corrientes de agua, acompañadas de escombros, han afectado varios puentes vehiculares y peatonales, impidiendo el tránsito tanto de peatones como de vehículos.

A tempranas horas de la mañana, brigadas de organismos de socorro y empleados del Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos fueron desplegadas en los sectores incomunicados por el desbordamiento de cañadas y ríos, con el objetivo de asistir a las familias afectadas y evaluar los daños ocasionados por las lluvias.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse alerta ante las precipitaciones y evitar cruzar cañadas o zonas inundadas para prevenir accidentes.