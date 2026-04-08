La provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional atraviesan horas críticas durante la mañana de este este miércoles, tras más de 8 a 10 horas de lluvias constantes que han desbordado la capacidad de drenaje en diferentes sectores, provocando, además, un colapso de la movilidad, el sistema eléctrico y la vida cotidiana.

El fenómeno, asociado a la incidencia de una vaguada que mantiene condiciones de alta inestabilidad atmosférica, ha generado aguaceros intensos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre el Gran Santo Domingo, generando inundaciones urbanas y crecidas de ríos y cañadas en diferentes zonas de esta demarcación.

Sectores han quedado parcialmente inundados por las lluvias, mientras calles y avenidas se han convertido en canales de agua improvisados. En zonas como Los Jardines del Norte, Los Ríos y Los Girasoles, residentes reportan viviendas totalmente inundadas, con dificultad para desplazarse incluso a pie.

La Avenida Luperón inundada por las lluvias de este miércoles./Foto Jorge González

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Las principales vías han sido severamente impactadas: la autopista Duarte, la avenida Monumental y la avenida Luperón presentan tramos prácticamente intransitables debido a la acumulación de agua, vehículos varados y drenajes colapsados.

La situación ha paralizado el tránsito en gran parte de la ciudad, con taponamientos que se extienden por kilómetros y conductores atrapados durante horas sin posibilidad de avanzar. En ese sentido, el desbordamiento del río Lebrón impactó el transito por el kilómetro 18 de la autopista Duarte, obligando a los conductores permanecer varados por horas.

Postes derribados por las lluvias

El sistema eléctrico también ha sufrido los embates del temporal. En la avenida Jacobo Majluta al menos tres postes derribados y averías en tendidos han provocado interrupciones del servicio en distintos residenciales y sectores, agravando la situación de comunidades ya afectadas por inundaciones.

El colapso evidencia, una vez más, la fragilidad de la infraestructura urbana frente a eventos de lluvias intensas, especialmente en zonas donde el drenaje pluvial resulta insuficiente.

En esa misma avenida un conductor perdió el control de su automovil, provocando un accidente de transito. El hecho no provocó perdidas de vida, solo el chofer sufrio heridas leves.

Accidente de tránsito próximo al cruce de Villa Mella, Santo Domingo Norte.

Las precipitaciones prolongadas han incrementado el caudal de ríos, arroyos y cañadas, provocando desbordamientos en varios puntos del Gran Santo Domingo. Autoridades habían advertido previamente sobre el riesgo de crecidas e inundaciones urbanas ante este tipo de eventos meteorológicos

La acumulación de agua en cortos períodos de tiempo ha sido clave en la magnitud del impacto, generando situaciones de emergencia en comunidades vulnerables.

El panorama deja en evidencia una ciudad altamente vulnerable ante eventos climáticos recurrentes. La combinación de drenajes insuficientes, expansión urbana desordenada y ocupación de zonas cercanas a cañadas convierte cada episodio de lluvias intensas en una crisis.

Mientras la lluvia continúa cayendo sobre la capital, el Gran Santo Domingo enfrenta no solo una emergencia climática, sino también el reflejo de problemas estructurales no resueltos que, con cada vaguada, vuelven a colapsar la ciudad.