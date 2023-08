Los clubes deben unirse para que no los golpeen

No espere a que llegue tu barco para subir; nade hacia él”.

Anónimo

“Los buenos ratos hay que fabricarlos, porque los malos llegan solos”.

Joaquín Vargas

Gómez

Los clubes deportivos y culturales tienen que volver a conformar un sólido bloque para enfrentar a los que buscan su control o destrucción.

He recibido muchas informaciones de clubes barriales que están recibiendo maltratos en diferentes formas.

Recuerdo que en la década de los años 1970, los clubes eran respetados y temidos por su arrojo, valentía y unidad, pero sobre todo, por la comunicación constante que sostenían con sus comunidades, lo cual les garantizaba pleno respaldo en todas sus acciones. Nadie quería pelear con los dirigentes clubiles.



Gran labor

Nadie puede negar el gran trabajo que realizan los clubes deportivos y culturales del país en contra de la delincuencia, los puntos de drogas y los asaltos.

Los clubes laboran sin descanso con los niños y jóvenes, luchando para evitar que caigan en las redes del narcotráfico y otros males sociales.

Son muchos los clubes que hacen una estupenda labor en el deporte y es bueno recordar que muchos de esos atletas que representan al país en competencias internacionales provienen de los clubes y diferentes sectores de la nación.

Esa es la realidad.



Charlas

Aunque no se les da mucha promoción, me consta que los clubes ofrecen charlas para resaltar los valores de nuestros padres de la Patria: Duarte, Sánchez, y Mella.

También sobre Luperón, Manolo Tavárez Justo, Francisco Alberto Caamaño y otros patriotas.

Eso hay que decirlo muchas veces y escribirlo para que la población haga conciencia de que no debe permitir que los clubes sean eliminados por el capricho de algunos que deberían estar encarcelados por las conductas exhibidas por años.

Escuelas

Los clubes también son soportes de las escuelas públicas y juegan un papel de primer orden.

Y eso es de gran importancia para el país.

No puedo negar que estoy indignado, pues muchos dirigentes de esas entidades deportivas y culturales se me acercan para hacer serias denuncias de los maltratos que están recibiendo. Y eso es injusto y merece que sus »protagonistas» que están haciendo daño, sean denunciados, sin importar quienes sean.



Capacitación

Luego me referiré sobre la capacitación de los dirigentes clubistas, entrenadores, técnicos y personal de oficina.

Seguiré mi lucha en defensa de los clubes, pues no me imagino el país, sin tener el respaldo de esas organizaciones deportivas, culturales, comunitarias y sociales.



Cortos

Todo parece que el Campeonato de Baloncesto Superior del Distrito Nacional será muy interesante.

Hay muchos prospectos en los clubes para el torneo distrital venidero que ustedes gozarán con esos muchachos.

Los directivos de la Abadina deben trabajar colectivamente y no “meterse los pies”. Es un consejo.

El Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, debe comenzar a anunciar los pasos que están dando para el evento para que la población pueda establecer cómo andan los preparativos para ese evento que no está lejos de su apertura.

Los Juegos Panamericanos están ahí mismo. Se debe trabajar sin pausa para luego no querer justificar lo injustificable.

Tengo tres columnas sobre el Comité Olímpico Dominicano, las Federaciones y las Asociaciones que las publicaré muy pronto. Me esperan.

No es fácil tocar el tema del movimiento olímpico.

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.