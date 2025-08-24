Dominicana se enfrenta a Argentina en la apertura jornada de la AmeriCup

Managua, Nicaragua.- La selección de baloncesto de la República Dominicana se enfrentará este domingo a Argentina en su segundo compromiso de la AmeriCup 2025, en un duelo que abre la tercera jornada de competencias en Managua, partido previsto para las la 3:10 p.m. (1:10 p.m. local).

El choque es considerado el más atractivo de la fase de grupos, ya que en el último enfrentamiento entre ambos conjuntos, los quisqueyanos eliminaron a la albiceleste de la Copa del Mundo 2023 con una histórica victoria como visitantes.

Tanto dominicanos como argentinos llegan invictos tras la primera jornada. El quinteto tricolor superó cómodamente 84-59 (+25) a Colombia, mientras que la escuadra sudamericana doblegó 94-70 (+24) al anfitrión Nicaragua.

Rendimiento dominicano

David Jones García fue la gran figura en el debut al aportar 22 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias, respaldado por Jassel Pérez con 16 tantos y 6 rebotes. Joel Soriano sumó 13 puntos con 5 capturas y Andrés Feliz completó 10 unidades con 9 asistencias.

Las nueve asistencias de Feliz empatan la marca para un jugador dominicano en la historia de la AmeriCup desde 2003, igualando a Luis Flores, quien logró esa cifra dos ocasiones.

La defensa y el dominio en la pintura fueron determinantes: 51 rebotes, 58-28 en puntos cerca del aro y 40 unidades aportadas por la banca, la tercera mayor cifra del torneo. República Dominicana llegó con marca de 4-2 en los clasificatorios, avanzando como segundo de su grupo por criterio de desempate.

Los quisqueyanos ocupan actualmente el puesto 18 del ranking mundial FIBA y el 6 en América. En la edición 2022 terminaron octavos y su única medalla histórica en el certamen fue un bronce en 2011.

Poderío argentino

Argentina, campeona reinante de la AmeriCup, tuvo a siete jugadores con doble dígito en el estreno, encabezados por Nicolás Brussino con 17 puntos. Gonzalo Corbalán y Francisco Caffaro sumaron 13 cada uno, mientras que Juan Marcos, José Vildoza y Juampi Vaulet añadieron 11 y Juan Fernández cerró con 10.

La albiceleste registra 20 participaciones en la historia del torneo, igualando con Brasil, Canadá y Puerto Rico como las más frecuentes. Ostenta tres títulos (2001, 2011 y 2022), además de seis medallas de plata y cinco de bronce. En los clasificatorios dominó el Grupo A con marca de 4-2, por delante de Venezuela (3-3) y Colombia (3-3).

Historial reciente

Los dominicanos han ganado los últimos dos enfrentamientos directos frente a Argentina, tras haber caído en ocho de los nueve anteriores. Es la primera vez que logran victorias consecutivas sobre la albiceleste desde los choques del 15 de mayo de 1984 y el 15 de junio de 1989.