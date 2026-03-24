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Los escándalos que rodean a Javier Milei

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Los escándalos que rodean a Javier Milei

Javier Milei

Javier Milei
Presidente Argentina

Los escándalos de corrupción le pican cada vez más cerca. Su relación con los imputados del caso Libra no hace más que agrandarse. Y para colmo, su jefe de gabinete, Manuel Adorni, está en el centro de múltiples cuestionamientos, entre los que se incluyen hacerse acompañar de su esposa en una misión oficial a Estados Unidos.

Los escándalos que rodean a Javier Milei

Ursula von der Leyen
Presidenta Comisión Europea

Aunque con mucha timidez, tal vez para evitar una brusca reacción del presidente estadounidense Donald Trump, ha vuelto a manifestar su inquietud sobre la escalada bélica en Medio Oriente. Pero más que expresar preocupación es necesario que Europa asuma un papel más activo para detener la guerra e iniciar negociaciones con Irán.

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Domingo Saint Hilaire
Cronista deportivo

El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano repara una larga omisión al inmortalizarlo como gloria de la crónica deportiva. Toda su carrera periodística la desarrolló en Santiago, pero sus trabajos lo convirtieron en un referente a nivel nacional. Fallecido a los 84 años, hoy se le reconoce como una leyenda.

TEMAS: #Domingo Saint Hilaire#Javier Milei#Ursula von der Leyen
El Nacional

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