La temporada de huracanes 2025 en el Atlántico y el Golfo de México inició el primero de junio y concluye el 30 de noviembre.

Santo Domingo.- A pesar de la baja actividad ciclónica en el Atlántico esta temporada, los expertos en meteorología aseguran que “nos encontramos en un periodo donde pueden formarse huracanes potentes de categoría 3, 4 y 5”.

De acuerdo a datos de la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica (NOAA), la posibilidad de que se formen huracanes de gran envergadura en lo que resta de la temporada, es de 96%.

Mientras, la posibilidad de que se formen solo tormentas con nombres, sin adquirir categoría de huracán, es de 78%.

Asimismo, desde mediado de septiembre hasta las primeras semanas de octubre existe la posibilidad de un 87% de que se registren huracanes categoría 1 y 2.

Esta proyección podría afectar más a la cuenca occidental del océano Atlántico, de acuerdo a los científicos.

Hasta la fecha se han formado seis tormentas con nombres, una de las cuales adquirió categoría de huracán mayor.

Los expertos pronosticaron para esta temporada un total de 18 tormentas con nombres y nueve huracanes, pero, al parecer, el pronóstico podría quedarse corto, tomando en cuenta la baja actividad ciclónica este año.

Las tormentas que se han formado este año son Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Erin y Fernand. Erin ha sido el único huracán de la temporada.