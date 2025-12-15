Santo Domingo.– Los Gigantes del Cibao atraviesan un panorama complicado en la recta final de la serie regular del campeonato de béisbol profesional dominicano, aunque todavía conservan opciones matemáticas de luchar por el cuarto lugar de la tabla, último que concede acceso a la semifinal.

El conjunto francomacorisano registra marca de 17-25 y ocupa el último puesto, a dos juegos y medio de los Leones del Escogido (19-24), actuales dueños de la cuarta posición.

Los Gigantes arrastran una racha negativa de seis derrotas consecutivas y solo les restan ocho encuentros para intentar revertir la situación.

Rendimiento y antecedentes

En lo colectivo, el equipo del nordeste es penúltimo en promedio ofensivo con .234 y presenta una efectividad general de 4.37, números que reflejan sus dificultades a lo largo del torneo.

La temporada pasada también finalizaron en la penúltima posición, y este año el desempeño apunta a un nuevo revés, especialmente en el plano gerencial, pese a tratarse de una franquicia que ha conquistado dos campeonatos, en las campañas 2014-15 y 2021-22.