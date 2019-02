LOS ANGELES (AP) — A días de la ceremonia de los Grammy, Ariana Grande y el productor de la gala están en un pleito. El productor Ken Ehrlich dijo el jueves que la gala tuvo múltiples conversaciones con Grande sobre su posible presentación el domingo pero la cantante sintió “que era demasiado tarde para que ella preparara algo”, pero la cantante acusó a Ehrlich de mentir.

Grande respondió en Twitter el jueves diciendo “me he quedado callada pero ahora estás mintiendo sobre mí” Ehrlich dijo a The Associated Press que Grande no se presentará en los Grammy aunque la Academia de la Grabación quería que se presentara después de “tener charlas en el último mes aproximadamente”.

“Resultó que cuando finalmente llegamos al punto en el que pensamos que quizá iba a funcionar, ella sintió que era demasiado tarde para que ella preparara algo con seguridad”, dijo Ehrlich en una entrevista el jueves. Pero Grande escribió en Twitter que ella “puede preparar una presentación de un día para otro y lo sabes, Ken”. “Fue cuando mi creatividad y autoexpresión fue reprimida por ti que decidí no asistir.

Espero que el show sea exactamente lo que querías y más”, agregó. Variety reportó esta semana que Grande tuvo un desacuerdo con los productores del Grammy sobre cuáles canciones interpretará, así que ella prefirió no presentarse. Se envió un correo a un representante de la cantante sin obtener respuesta. En otro tuit del jueves Grande dijo que ella “ofreció tres canciones diferentes”.

“Se trata de colaboración, se trata de sentirse apoyada, se trata de arte y honestidad. No política. No hacer favores ni caer en juegos. Es sólo un juego… y lo lamento pero la música no es eso para mí”. Se envió un correo a un representante de Ehrlich sin obtener respuesta. Grande había aparecido en afiches que promovían la gala del domingo que se transmitirá en vivo por CBS desde el Staples Center en Los Angeles.

Está nominada a dos premios: Su álbum de 2018 “Sweetener“ compite en la categoría de mejor álbum pop vocal, mientras que su sencillo “God Is a Woman“ se medirá por el premio a mejor interpretación pop solista. Grande lanzó su álbum “Thank U, Next“ el viernes. “Espero que eso ayude a todos a entender mi decisión. Me sigo sintiendo agradecida por el reconocimiento este año”, tuiteó. Entre los artistas que sí se presentarán en los Grammy destacan Cardi B, Dolly Parton, Lady Gaga, Travis Scott, Red Hot Chili Peppers, Diana Ross, J Balvin, Camila Cabello, Brandi Carlile, Dan + Shay, H.E.R., Little Big Town, Post Malone, Chloe x Halle y Dua Lipa.