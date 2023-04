Los motoristas y sus violaciones

Hugo Beras,

Director del Intrant.-

Las violaciones de los motoristas son una sombra para su gestión. Es inconcebible que a estas alturas no se haya encontrado alguna alternativa ante los desafíos y la temeridad de los motociclistas. Como las leyes no existen para ellos, no solo ponen en riesgo sus propias vidas, sino las de transeúntes y conductores.

Merido Torres

Mérido Torres,

Director Titulación Terrenos del Estado.-

No fue sometido, sino solo mencionado en el caso Calamar, pero de todas maneras solicitó una licencia del cargo. En lo que se completa la investigación sobre el escándalo procedía que se apartara de la posición que desempeña. Sin importar, como ha proclamado, que sea ajeno a la supuesta estafa por más de 19.6 mil millones de pesos en el caso.

Sonia Guzmán

Sonia Guzmán,

Embajadora Estados Unidos.-

La suscripción de los compromisos de la Cumbre por la Democracia trasciende cualquier simple protocolo. Se trata de la ratificación de un compromiso con la transparencia y el respeto a las leyes y libertades públicas. Esa rúbrica es otro de los puntos luminosos que convierten su gestión en un referente.