Los pensantes

Es necesario que nuestras instituciones, sean públicas o privadas tomen en cuenta que para que estas puedan rendir un buen papel para el que fueron creadas, las mismas deben tener en su seno a gentes, que, y aunque tengan sus preferencias políticas-electorales, pero que sean pensantes y que con suficiente inteligencia emocional hagan sus aportes para beneficio de esas entidades y del país en sentido general.

No puede ser posible que teniendo nuestra sociedad a personas con suficiente capacidad para contribuir al sano desarrollo de la nación, veamos en muchas de las instituciones del Estado, en nuestro Congreso Nacional, las Alcaldías y otras, a gente carente de conocimientos, pero sobre todo, a personas que en realidad es muy poco lo que les pueden aportar no solo a la entidades en donde muchos dicen cumplir con sus obligaciones, sino al país mismo y hasta el propio partido al que pertenecen.

No vamos a poner ejemplos de casos particulares, en donde si se quiere, hasta vergüenza ajena hemos sentido, cuando a través de los diferentes medios hemos visto la manera de comportarse, de hablar y hasta de “analizar” ciertos temas que son de trascendental importancia para el desarrollo de la nación, en donde algunos hasta han quedado en el limbo por no saber contextualizar y así buscar una respuesta adecuada. Es por ello que no nos cansaremos de abogar para que a los cargos, sean cuales sean estos, ministeriales o de direcciones generales u otros, haya un cedazo por el que a esa persona se le evalúe, y una vez valorado, a la misma se le instruya para que conozca la realidad a la que se enfrenta, pues, como dijéramos antes, son muchas las instituciones en donde prima el desconocimiento, lo que trae como consecuencia un muy pobre desenvolvimiento en todos los sentidos.