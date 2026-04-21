Trágico accidente en la Autopista 6 de Noviembre deja tres muertos

Santo Domingo.– Al menos tres personas fallecieron tras un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este martes en la autopista 6 de Noviembre, a la altura del distrito municipal Hatillo, informó la Defensa Civil.

De acuerdo con el organismo de socorro, una mujer y un menor de edad quedaron atrapados luego de ser impactados por un camión que perdió el control y se deslizó en la vía. Ambos fueron localizados sin vida por los rescatistas, quienes entregaron los cuerpos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

En el mismo hecho, un hombre de unos 62 años fue rescatado con vida, pero falleció posteriormente mientras era trasladado al Hospital Regional Universitario y Docente Juan Pablo Pina.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando un camión volteo perdió el control y se deslizó hacia el área verde, impactando una motocicleta a su paso, según informaciones preliminares.

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Datos de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) señalan que el hecho se registró próximo al puente de Hatillo, en dirección oeste-este.

Miembros de la Defensa Civil, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 y otras autoridades acudieron al lugar para asistir a las víctimas, mientras agentes de tránsito trabajaban en la viabilización del flujo vehicular.

Las causas del accidente se encuentran bajo investigación y hasta el momento no se ha confirmado si hay otras personas afectadas.