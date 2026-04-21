Se vestían de policías y militares para atracar: PN apresa banda en SDE

La Policía Nacional informó que fue desarticulada una banda criminal que se dedicaba a cometer atracos en diversos sectores de Santo Domingo Este.

Agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), adscritos a Santo Domingo Este, arrestaron a varios hombres señalados como reincidentes en hechos delictivos, entre ellos Ronny Alberto Pérez Ortiz, alias “El Flaco”, y Osvaldo José Pérez Ortiz, alias “El Socio”, quienes —según los investigadores— mantenían en zozobra a residentes de la zona.

Según el informe preliminar de la Policía, los detenidos estarían vinculados a múltiples atracos a mano armada, en los que despojaban a sus víctimas de dinero en efectivo, prendas y otras pertenencias.

Pertrechos militares y de Policía

Los agentes ocuparon diversas prendas, pertrechos militares y chalecos antibalas, presuntamente utilizados por la estructura para ejecutar sus acciones delictivas.

Los investigadores a cargo indicaron que la banda operaba de manera organizada y que su desmantelamiento fue posible gracias a labores de inteligencia e investigación desarrolladas por los agentes actuantes.

Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.