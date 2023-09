Los Trenes de SDN Campeones torneo basket

Un egoísta es un hombre que piensa que si él no hubiera nacido, la gente se preguntaría por qué”.

Dan Post

“Si en los hombres no aparece el lado ridículo, es que no lo hemos buscado bien”.

Francois de la Rochefoucauld

Los Trenes de Santo Domingo Norte conquistaron el título de campeón del VII Torneo de Basket Superior de la Provincia Santo Domingo (TBS Abasado), tras derrotar 114-113 a los Caminantes de Los Alcarrizos.

Los Trenes, dirigidos por José Augusto De Jesús (La Máquina), barrieron 2-0 la serie final a los Caminantes, pactada al mejor de un 3-2, teniendo como sede fija al polideportivo Simón Orozco del sector de Invivienda, en el Municipio Santo Domingo Este.



Nueve años

Con esta coronación, luego de nueve años sin celebrar el certamen, la escuadra de Sabana Perdida obtiene el primer campeonato en su historia, de los siete celebrados, ya que el club Calero, de Villa Duarte, dominó con cinco títulos y el club Los Mina conquistó uno.

Yeickson Montero (El Hindú), reemplazó a Darwin Cabrera como refuerzo y debutó de manera impresionante con 35 puntos y cinco rebotes para encabezar a cinco jugadores de los Trenes con cifras dobles en anotación, tuvo el respaldo de Andy Carmona, quien anotó 22 tantos, tomó siete rebotes y repartió cinco asistencias.}.

José Augusto De Jesús, dirigente de los Trenes de Santo Domingo Norte, besa el trofeo, tras lograr el título.

Randy ayudó con 19 puntos, siete rebotes y nueve asistencias, además de anotar el canasto de la ventaja decisiva con 7:2 segundos del reloj final del partido que dio ventaja 114-110, ya que Luis Cruz, de los Alcarrizos, encestó un lance de tres con 2:0 segundos y acercó la pizarra 114-113. Michael De la Cruz 18 y Carlos Ramos 15 tantos.



Más Valioso

Randy Bautista fue elegido a unanimidad como el Jugador Más Valioso de la serie final por los Trenes, conjunto que se alzó con la Copa BanReservas en la justa que estuvo dedicada al presidente de la República Luis Rodolfo Abinader Corona.

En el revés, Yeison Colomé logró un doble-doble de 37 puntos con 10 rebotes, Elías Solimán 29 tantos, cinco capturas y siete asistencias, y Luis López 21 más 12 rebotes.

RANDY BAUTISTA



Organización

La justa fue organizada por la Asociación de Baloncesto de la Provincia Santo Domingo (Abasado), que preside William Cabral Lugo, y un Comité Organizador que encabezan el senador provincial Antonio Taveras y Gloria Reyes, directora del Programa Supérate.

En el certamen compitieron los clubes Calero de Villa Duarte, Los Mina, los Caminantes de Los Alcarrizos, Trenes de Santo Domingo Norte, Loros Calientes de Santo Domingo Este y Caobas City de Santo Domingo Oeste.

La información me la suministró Odalis Sánchez, director de prensa del torneo.

hasta mañana, si dios quiere, dominicanos.