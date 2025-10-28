Santo Domingo.– El administrador de la Lotería Nacional, Teófilo “Quico” Tabar, hizo un llamado a transformar la mentalidad y las prácticas históricas en el sector de los juegos de azar, al considerar que “no se pueden esperar resultados diferentes haciendo lo mismo que se ha hecho durante años”.

El funcionario emitió el mensaje con motivo del aniversario de la Lotería Nacional, en sustitución de la eucaristía que fue suspendida por razones climáticas.

Teófilo “Quico” Tabar, administrador de la Lotería Nacional

“Haciendo lo mismo que se ha hecho durante años y cuyas consecuencias fueron el desorden y el incumplimiento, no se pueden esperar resultados diferentes. Se imponen, por tanto, metodologías, resoluciones y normativas diferentes. Cambiar lo que ha sido fallido. Eliminar distorsiones y prácticas complicadas en los procesos. Nueva mentalidad.”, expresó Tabar.

En su reflexión, el titular de la Lotería Nacional agradeció a Dios y al presidente Luis Abinader por la confianza depositada en el Consejo Consultivo que él coordina, y destacó la necesidad de avanzar hacia una nueva cultura de transparencia y legalidad en las actividades relacionadas con los juegos de azar.

Tabar recordó que, por encargo del presidente Abinader, el Consejo ha trabajado en tres proyectos fundamentales: la regularización de las bancas de apuestas, un nuevo modelo regulatorio para los juegos de azar y la actualización de la ley de la Lotería Nacional.

Sobre esto, explicó que los dos últimos ya fueron depositados, uno en el Congreso Nacional y otro en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, mientras que el proceso de regularización de bancas está pendiente de conclusión por causas ajenas a su gestión.

«Mientras tanto, confiamos en que las áreas correspondientes harán los esfuerzos necesarios para culminar esos temas propuestos por el presidente Abinader», manifestó.

Durante su mensaje, también reconoció la labor de los miembros del Consejo Consultivo, lamentó el fallecimiento de dos de sus integrantes, Manuel Mora Serrano y Bienvenido Brito, y adelantó que analizan el momento oportuno para un relevo generacional.

Tabar reiteró su agradecimiento al presidente Abinader, al equipo del Consejo y a los sectores vinculados al juego por su colaboración, exhortándolos a apoyar la aprobación del proyecto de ley que busca fortalecer la transparencia y la credibilidad del sistema.

“Las circunstancias han cambiado, y la transparencia y legitimidad en un sector como este se hacen cada día más urgentes”, concluyó.