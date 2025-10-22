Santo Domingo.– En atención a las medidas preventivas adoptadas por las autoridades ante los posibles efectos de la tormenta tropical Melissa, la Lotería Nacional anunció la suspensión de los sorteos correspondientes a este miércoles 22 y jueves 23 de octubre.

La institución informó que las jugadas realizadas para este miércoles en los sorteos Pega 3, Loto Pool, Kino TV y Quiniela y Palé continuarán siendo válidas para el viernes 24 de octubre.

Quizás te interese: Melissa: La tormenta que desafía las proyecciones meteorológicas

En tanto, las apuestas del Loto, Más y Súper Más se mantendrán vigentes para el sábado 25 de octubre de 2025.

De igual modo, la entidad precisó que el acumulado del sorteo del sábado asciende a 460 millones de pesos, distribuidos en 60 millones del Loto, 150 millones del Más y 250 millones del Súper Más.

La Lotería exhortó a los jugadores y puntos de venta a mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación para conocer cualquier actualización sobre el calendario de sorteos.