Luis Arráez: “Le dije a mamique seríamos campeones”

Luis Arráez con su peculiar forma de sonreír tras conectar un batazo de hit por Venezuela.

Miami.- Tras Venezuela coronarse como campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026, una imagen no pasó desapercibida. Se trató de un emotivo abrazo entre el tres veces campeón de bateo de la Liga Americana, Luis Arráez y su madre quien bajó al terreno a celebrar el logro venezolano.

Entre lágrimas, Arráez confesó que el martes por la mañana habló con su madre y le prometió que ese día sería campeón, como lo hizo en varios torneos de categoría infantil en Venezuela.

“Yo también soñé con este momento, y hoy le dije a mi mami que seríamos campeones y gracias a Dios, lo logramos”.

Su madre lo abrazó nuevamente y respondió ante la prensa en el loanDepot Park de Miami: “Todos los días oramos por él, por el equipo, por Venezuela”.

Su hermana también agregó que está muy orgullosa por su hermano, ya que su pasión más grande es el béisbol y verlo coronarse en el Clásico Mundial de Béisbol es de mucha satisfacción.

De película

Otro momento especial vivido por Arráez fue cuando le tocó llevar la bandera de Venezuela en el acto inaugural del partido final contra Estados Unidos, designado por el dirigente Omar López y el capitán Salvador Pérez.

Arráez confesó que el ambiente “fue de película y desde ese instante sabía que sería una noche histórica para Venezuela”.

“La regadera” como se le conoce al infielder que verá acción la próxima temporada de Grandes Ligas con los Gigantes de San Francisco, felicitó a sus compañeros por este logro, y agregó que la unidad fue clave en el título.

“Es lindo cuando se trabaja duro y con respeto por un país, sudamos la camiseta por los fanáticos y por nuestras familias. Esto será un momento inolvidable para todos nosotros y para Venezuela”.

Esponja

Agradeció a todo el coaching staff y en particular a los ex grandes ligas, Miguel Cabrera y Víctor Martínez, quienes fungieron como coaches del equipo.

“Nunca imaginé que a esta altura de mi carrera todavía seguiría aprendiendo tantas cosas, agradezco a todas esas leyendas de nuestro béisbol por lo vivido”.

País grande

Arráez también dijo que Venezuela, hoy, es el mejor país de béisbol en todo el mundo, haciendo alusión a lo que dijo Maikel García tras resultar MVP del torneo.

Un Apunte

Todos estrellas

Fue incluido en el equipo “Todos Estrellas” como primera base del Clásico Mundial de Béisbol, tras liderar el certamen en extrabases (6), incluyendo dos jonrones y cuatro dobles. Registró promedio de bateo de .308 y fue segundo en remolcadas con (10).