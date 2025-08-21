Mauricio Báez y Bameso abrirán torneo basket superior en la ciudad de Nueva Jersey

La rivalidad más importante de la era moderna del basket superior distrital trascenderá fronteras y volará hasta los Estados Unidos.

El “match-up” entre los clubes Mauricio Báez y Bameso va desde el primer día y a disponibilidad de la diáspora dominicana en suelo norteamericano.

Apertura histórica

El torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS-Distrito) 2025 tendrá una apertura histórica, el sábado 20 de septiembre, en el Prudential Center de la ciudad de Newark, Nueva Jersey, en los Estados Unidos, en una arena de característica NBA.

Allí estará en acción el “Juego del Respeto” entre los clubes Mauricio Báez y Bameso.

CARLOS BONILLA

Boletos

El esperado encuentro en la icónica cancha del Prudential Center, en el 25 Lafayette en Newark-NJ, será a partir de las 6:00 de la tarde, cuyos boletos están a la venta en www.Ticketmaster.com con precios que van desde los 69 a los 257 dólares.

Evaristo Pérez

El anuncio fue hecho este miércoles por el presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, en rueda de prensa en el salón de conferencia James Rodríguez, del Ministerio de Deportes.

Pesqueira adelantó el TBS Distrito 2025 tendrá una dedicatoria especial al Inmortal del Deporte, Evaristo Pérez, exjugador del club San Carlos en la justa capitalina, equipo con el cual ganó varios títulos e integró la selección nacional de baloncesto por muchos.

Copa Banreservas

Destacó que en el certamen distrital se disputará la Copa Banreservas y tendrá la participación de los clubes Mauricio Báez, campeón en 2024, el subcampeón de Bameso, San Carlos, Rafael Barias, San Lázaro, Huellas del Siglo, Los Prados y El Millón.

Nelson Ramírez

Asimismo, informó que la Abadina y los clubes accionantes aprobaron y anunciaron de manera oficial que el profesor Nelson Ramírez será el Comisionado del TBS Distrito 2025.

Opening

Pesqueira, por igual comunicó que previo al evento inaugural, el 10 de septiembre será celebrado un espectacular “opening” y se pondrá en marcha la Liga de la Toronja.

21 de septiembre

Al día siguiente del encuentro entre mauricianos y bamesianos, el domingo 21 de septiembre, se jugará la primera jornada de competencia en el Pabellón de Voleibol Ricardo Gioriber Arias, que es la sede oficial del campeonato distrital.

“Quiero dar un reconocimiento especial Carlos Bonilla, ministro de Vivienda y Edificaciones de la República Dominicana, por ponernos a jugar en el Pabellón de Voleibol, instalación que actualmente está sometida a un profundo remozamiento, y que luego de terminar el TBS Distrito será oficialmente terminada”, afirmó Pesqueira.

Dirigentes

Acompañaron a Pesqueira en la rueda de prensa, el artista urbano Jalexiz Fernández, presidente de “Por Amor al Basket”; los directivos de Abadina: Edwin Castillo, Gilberto De la Cruz y Rubén Montes de Oca; Nelson Ramírez; y los delegados de los clubes José Domínguez (Mauricio Báez), Pedro Lara (Bameso), Alex Rodríguez (San Lázaro), Kendrick Peralta (Los Prados), Ramón González (Huellas) y Miguel Merejo (Barias).

Roberto Rojas

Valoró el apoyo de Roberto Rojas, quien es el principal ideólogo del histórico “Juego del Respeto”, junto al artista urbano Jalexiz Fernández, presidente de “Por Amor al Basket”.“

Paliza

Elogió el gran trabajo del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien junto a su equipo trabaja para garantizar un evento exitoso y de gran aceptación para toda la familia.

Pesqueira transmitió una excusa por la ausencia del presidente del Comité, Paliza, ya que actualmente se encuentra fuera del país en el cumplimiento de una agenda oficial.

Afirmó que, desde ya, la Abadina inició una campaña publicitaria que se llama “De Esquina a Esquina con Abadina.

Pesqueira resaltó el apoyo del empresario Santiago Matías (Alofoke) al basket distrital, “ya que sin él no tuviéramos las puertas abiertas en el ámbito nacional e internacional y a la Cerveza República”.

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.