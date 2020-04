Por Michael David Smith

Luis García es una variable financiera andante. Sí, es uno de los mejores prospectos de los Nacionales como jugador de cuadro medio de 19 años. Sí, sus ganancias futuras podrían ser una gran suma. Pero, esa no es la razón por la que es tan fundamental para los gastos futuros.

García podría ser la próxima ronda de éxito económico que los Nacionales usan para pagar a otras personas. Juan Soto y Victor Robles se encuentran actualmente en ese estado. La pareja está superando severamente sus contratos. Si 2020 funcionara como una temporada regular, Soto y Robles se combinarían por poco más de $ 1 millón en salario. Su desempeño la temporada pasada valió alrededor de $ 58 millones basado en WAR.

Entonces, una pequeña ganga.

Lo que los jugadores no pueden soportar: el control excesivo y bajo costo de los contratos por parte del equipo al principio, permite a las organizaciones pagar más tarde. Al menos en teoría.

Hace dos inviernos, cuando los equipos dejaron de pagar a los agentes libres en un estilo que contrastaba con el pasado, los jugadores comenzaron a irritarse, pensando que estaban perdiendo en ambos extremos del espectro financiero. Sin embargo, las cosas se recuperaron el invierno pasado y parecieron volver a la normalidad.

Entonces, cuando surge una situación de Soto y Robles, una organización puede pagar un año adicional por un titular zurdo que otros equipos también querían. Pueden hacer una oferta a un tercer base MVP finalista, incluso si es de baja calidad.

La flexibilidad es primordial, especialmente para una organización tan desesperada por mantenerse por debajo del umbral de equilibrio de impuestos competitivo, como lo es Washington.

Soto y Robles se convierten en agentes libres el mismo año: 2025. Mientras tanto, entrarán en arbitraje en 2022, aumentando significativamente su costo año tras año. Para cuando llegue el año 2025, cada uno ganará alrededor de $ 20 millones o más, suponiendo que su rendimiento siga siendo el mismo (o mejore) en los próximos cinco años.

Simultáneamente, Trea Turner se está acercando a la agencia libre en 2023.

Esto es lo que le dijo a NBC Sports Washington durante el invierno sobre el futuro de su contrato:

«Para mí, soy gris en muchas áreas», dijo Turner.

«Si el acuerdo (para una extensión es) correcto, si me gusta, no tengo miedo de aceptarlo. Lo mismo, si no es correcto, no me voy a conformar. Todos los que creo saben lo que valen, [ ellos] al menos piensan que valen algo, sea lo que sea, alto, bajo, dispuestos a tomar menos o tratar de obtener más.

«Para mí, soy todo oídos. Escucharé y me comunicaré. Al final del día, me gusta aquí. No creo que la hierba siempre sea más verde del otro lado, per se, y yo ‘ Estoy feliz donde estoy. Si se trata de eso, estaré feliz de jugar aquí con suerte toda mi carrera si me lo permiten. Pero, también estoy sopesando todas las opciones. Creo que todos deberían hacerlo. no escuches, creo que es un poco tonto «.

Lo que nos lleva a García. Su fuente termal indicaba progreso. Para empezar, llamó la atención de la gente de la recepción y del personal en el campo, no es que no estuvieran mirando específicamente a un prospecto de tan alto nivel.

Importancia del progreso

El progreso de García es importante debido al control futuro del equipo. Tendrá 20 años el 16 de mayo. Tendrá 22 años cuando Turner pueda convertirse en agente libre. Si los Nacionales no quieren pagarle a Turner, y García parece estar listo, podrían intercambiarlo y asignar parte del dinero para retener a Soto o Robles.