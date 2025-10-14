Página Dos Primera Fila

Luis Miguel De Camps impulsa diálogo para fortalecer la educación en el país

Ministro de Educación (MINERD), Luis Miguel De Camps

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, avanza otro capítulo en el proceso para garantizar y mejorar la calidad de la enseñanza con la instalación de la mesa del diálogo y la concertación.

Con el significativo espacio se procura habilitar un canal de comunicación continuo y constructivo, que bastante se necesita, para abordar los desafíos del sistema educativo.

Para integrar a todos los sectores, la mesa se apoya en cinco pilares representados por estudiantes, familiares, docentes, sociedad civil y funcionarios de la cartera.

La iniciativa, que de concretarse significará un valioso impulso para la estabilidad y mejoría del sistema, descansa en la Ley General de Educación y en decretos y resoluciones. Huelga resaltar la trascendencia del diálogo como vehículo para prevenir y resolver conflictos. De Camps debe emplearse a fondo para que el espacio se haga realidad.

