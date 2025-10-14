El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, avanza otro capítulo en el proceso para garantizar y mejorar la calidad de la enseñanza con la instalación de la mesa del diálogo y la concertación.

Con el significativo espacio se procura habilitar un canal de comunicación continuo y constructivo, que bastante se necesita, para abordar los desafíos del sistema educativo.

Para integrar a todos los sectores, la mesa se apoya en cinco pilares representados por estudiantes, familiares, docentes, sociedad civil y funcionarios de la cartera.

La iniciativa, que de concretarse significará un valioso impulso para la estabilidad y mejoría del sistema, descansa en la Ley General de Educación y en decretos y resoluciones. Huelga resaltar la trascendencia del diálogo como vehículo para prevenir y resolver conflictos. De Camps debe emplearse a fondo para que el espacio se haga realidad.