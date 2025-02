Luisa González: con Noboa Ecuador está aislado de la comunidad internacional

Quito.- La candidata presidencial del correísmo, Luisa González, dijo este lunes en una entrevista con EFE que con el actual Gobierno de Daniel Noboa, Ecuador está aislado internacionalmente y consideró necesario “reconstruir” las relaciones con Latinoamérica y el mundo.

González, que este domingo se enfrentó al presidente y aspirante a la reelección, Daniel Noboa, en la primera vuelta de las elecciones, dio su primera entrevista con un medio internacional, en la que también se refirió al proceso en contra del exvicepresidente correísta Jorge Glas.



“Como país estamos aislados de la comunidad internacional. No solamente es que Daniel Noboa se ha peleado con Rusia, se peleó con México, habló mal del presidente (de El Salvador, Nayib) Bukele, del presidente argentino (Javier) Milei, habla mal de todo el mundo”, dijo González a EFE.

Puedes leer: https://elnacional.com.do/noboa-y-gonzalez-separados-por-2-puntos/



En junio pasado, un reportaje de la revista estadounidense The New Yorker señalaba que el mandatario de Latinoamérica con el que Noboa se sentía más alineado era con el brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva. De igual, en el medio se decía que veía al colombiano Gustavo Petro como “un esnob izquierdista”, a Bukele como “arrogante” y a Milei “ensimismado».



La Presidencia posteriormente señaló que las declaraciones fueron descontextualizadas.

En febrero de 2024, Noboa reculó en su decisión de enviar armas soviéticas catalogadas como “chatarras” a Estados Unidos, para que después fueran entregadas a Ucrania, ante la reacción de Rusia, que amenazó con suspender importaciones de banano ecuatoriano, uno de los productos estrella de las exportaciones.

Puedes leer: https://elnacional.com.do/noboa-se-declara-ganador-en-ecuador/

Por otra parte, en abril, México rompió relaciones con Ecuador después de que Noboa ordenara el asalto policial a la Embajada mexicana en Quito, para detener al exvicepresidente correísta Jorge Glas, el mismo día en que México le había concedido el asilo al declararse perseguido político frente a las condenas y procesos por corrupción que acumula en Ecuador desde 2017.

Ecuador y México se han contra demandado en la Corte Internacional de La Haya con acusaciones mutuas de haber contravenido convenios internacionales por el caso de Glas, quien ahora está en La Roca, la cárcel de máxima seguridad en Ecuador.

“Vergüenza” en relaciones internacionales



Para González, quien con el 93,1 % de las actas de las elecciones presidenciales del domingo escrutadas, está a 0,39 puntos porcentuales de alcanzar a Noboa, las mencionadas acciones del gobernante provocaron que la Cumbre Iberoamericana, realizada en noviembre pasado en la ciudad ecuatoriana de Cuenca (sur), haya marcado un récord histórico de ausencias.

Candidata presidencial del correísmo Luisa González

«(De) ningún país latinoamericano vino su presidente, quedando aislado Ecuador de la comunidad internacional. ¿Por qué? Por la violación a la sede diplomática de México, por la violación de los tratados internacionales”, comentó. Indicó que por primera vez en la historia, una Cumbre de ese tipo finalizó sin una declaración- «¿Pero qué declaración si no habían los presidentes?”, argumentó la candidata. “Es una vergüenza para el país y es una vergüenza cómo ha conducido las relaciones internacionales Daniel Noboa, que repercute en la economía del Ecuador”, subrayó.



“Reconstruir” relación con Latinoamérica y el mundo



González, abogada de profesión, aseguró que el tercer trimestre de 2024 fue “el peor trimestre en inversión extranjera en la última década- 73 millones de dólares, aproximadamente, menos de lo que debe el señor Daniel Noboa al Servicio de Rentas Internas (SRI)».



Por ello sostuvo que se debe reconstruir “la relación con Latinoamérica, con el mundo entero». También opinó que se debe retomar la relación con México, que pide a Ecuador un salvoconducto para que Glas pueda trasladarse a esa nación. Glas -hombre fuerte en el Gobierno de Correa- tiene dos condenas en firme por corrupción impuestas en 2017 y 2020, y otro proceso en marcha por presunta malversación de fondos públicos. González dejó entrever que, en caso de llegar a la Presidencia, otorgará el salvoconducto para que Glas “siga su camino”, pero aclaró que ese tema no es una prioridad sino el gobernar para 18 millones de ecuatorianos.



Reitera que no indultará a Correa



En relación al expresidente Correa, quien tiene condición de refugiado en Bélgica frente a una condena de ocho años de cárcel por corrupción, que lo inhabilitó políticamente, González reiteró como en otras ocasiones que, de llegar a ser presidenta, no indultará al exmandatario, porque ese no es su deseo. “No es una decisión mía, es del presidente Rafael Correa. Él no quiere saber de nada (de un indulto). Él va a resolver sus casos en tribunales internacionales, como el hombre inocente que es”, concluyó González.