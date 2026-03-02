Santo Domingo.– La artista urbana dominicana Luisanna, conocida como La Seductora, afianza su proyección internacional tras el lanzamiento de su más reciente sencillo “Siempre Happy”, en colaboración con Gran Memin, tema que ha logrado conectar con audiencias en Europa y en la República Dominicana.
La canción, una fusión urbana de corte contagioso y mensaje positivo, ha registrado notable aceptación en plataformas digitales, medios de comunicación y presentaciones en vivo, consolidándose como una de las propuestas dominicanas con mayor proyección fuera del país.
La química artística entre Luisanna y Gran Memin ha generado una respuesta orgánica del público, impulsando su posicionamiento en nuevos mercados y fortaleciendo su presencia en la escena internacional.
Salto al audiovisual europeo
Como resultado de esta creciente visibilidad, la intérprete fue seleccionada por una compañía franco-española para formar parte de un documental internacional. Además, uno de sus temas será utilizado en el corte de una película europea, musicalizando una escena clave dentro de la producción cinematográfica.
El paso hacia el audiovisual representa un avance significativo en su carrera, al integrarse a proyectos de alcance internacional y ampliar su presencia más allá de la música urbana.
Trayectoria y formación
Nacida en Baní y residente en París, Francia, Luisanna Pimentel inició su camino artístico tras obtener el primer lugar en el concurso de canto “Haz tus sueños realidad”, donde logró el respaldo del público y del jurado.
Recientemente culminó una licenciatura en Administración de Empresas Hoteleras y Turísticas, fortaleciendo su perfil profesional y apostando a una visión estratégica dentro de la industria del entretenimiento.
A lo largo de su trayectoria ha mostrado versatilidad dentro del género urbano y ha realizado colaboraciones que han reforzado su identidad artística. Sin embargo, es con “Siempre Happy” que marca una nueva etapa enfocada en la internacionalización y expansión de su marca personal.