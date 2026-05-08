Los Gigantes de San Francisco de Macorís retornaron a la senda ganadora tras apabullar 113-79 a los Titanes del Sur en partido efectuado en el polideportivo de San Cristóbal en la continuación de la Súper Liga LNB, en opción a la Copa Banreservas.

Con un doble-doble (19-12) en puntos y rebotes de Luismal Ferreiras y 18 tantos de Charles Brown Jr., los Gigantes arrollaron a los Titantes y pasaron la página la noche del viernes para dejar detrás dos derrotas sufridas en sus anteriores encuentros.

Por los Gigantes (8-2), que se afianzan en la segunda posición, además se destacaron Francis King Fitzgerald, con 15 puntos, y Juan Junior Rosario, con 12 tantos y 8 rebotes.

Por los Titanes (4-5), Jonathan Araújo finalizó con 17 puntos y 6 rebotes; Romeao Ferguson y Dana Tate añadieron 14 puntos cada uno.

Los Gigantes aprovecharon un errático primer parcial de los Titanes para anotar 30 puntos en los primeros 10 minutos y sacar ventaja 11 (30-19) gracias al trabajo en ambos lados de la cancha de Ferreiras.

Ese pase de lado a lado fue medio pasaje, el otro medio lo puso Charles Brown Jr. con ese triple. 🔥 #LNB #LaSuperLiga pic.twitter.com/lab8lCcD6X — #LaSuperLiga (@lnbrd) May 9, 2026

San Francisco de Macorís continuaba llevando el ritmo de juego en el segundo cuarto hasta que una técnica pitada a Ferreiras les detuvo, infracción que fue cobrada por Dana Tate Jr. y con par de tiradas libres encestadas por Ferguson, San Cristóbal se acercó de 6 (47-41), cuando restaban 3:07 por jugar. Los Gigantes reorganizaron sus planteamientos y volvieron a distanciarse de 10 (55-45) con un canasto luego de un step back de Fitzgerald para ir al descanso.

Al medio tiempo, Luismal Ferreiras comandaba la ofensiva de los Gigantes con 15 puntos y 7 rebotes, seguido por su compañero Francis King Fitzgerald, quien aportó 13 tantos y 3 capturas, mientras que por los Titanes Jonathan Araújo registró 12 unidades y 4 balones atrapados, Romeao Ferguson, 7 puntos y 4 rebotes.

Partidos de este sábado

A las 7:00 de la noche, los Soles del Este visitarán a los Héroes de Moca en la cancha Moca 85, y los Leones de Santo Domingo recibirán a los Reales de La Vega, a las 7:30 de la noche, en el Club San Carlos.