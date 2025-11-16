Milwaukee (EE.UU.) (EFE).- Luka Doncic, figura de Los Ángeles Lakers, saltó este sábado a la pista del Fiserv Forum con el nombre de su hija, Gabriela, escrito a mano en sus zapatillas rosadas.

El esloveno lució la inscripción en la parte posterior del calzado izquierdo, acompañada por un pequeño corazón trazado con tinta negra.

Doncic combina estadísticas y homenaje a su hija

Doncic, de 26 años, promedia 33,7 puntos, 8,9 rebotes y 9,2 asistencias por partido en su primera temporada completa con los Lakers.

El jugador mantiene esta dedicatoria desde diciembre de 2023, cuando nació su hija mientras él defendía aún los colores de los Dallas Mavericks.

El gesto, inicialmente íntimo, se convirtió con el tiempo en un elemento habitual de su equipamiento y en un símbolo visible de su paternidad.

Sus zapatillas Jordan Luka 4, estrenadas el pasado 13 de octubre en su versión rosada, incorporan también detalles vinculados a Gabriela.

Jordan Brand lanzó junto al jugador la colección “Hčerka”, que significa “hija” en esloveno, inspirada en ese homenaje personal.

La hija de Doncic, presente en cada paso del escolta

La línea incluye un corazón cosido bajo la lengüeta basado en un dibujo realizado por la propia Gabriela, según explicó el entorno de Doncic.

Algunos modelos integran además el nombre de la niña grabado en zonas discretas del calzado, manteniendo un guiño emocional para el jugador.

Estos elementos se suman a la preferencia de Doncic por escribir a mano la dedicatoria antes de cada partido, como parte de su rutina.

El nacimiento de Gabriela marcó una etapa significativa en la vida del escolta, que ha señalado públicamente que su hija es su mayor motivación diaria.

Doncic llegó a los Lakers en febrero pasado en un traspaso por Anthony Davis, una operación que desató fuertes polémicas en Dallas.

La dirección encabezada por Nico Harrison asumió aquella decisión deportiva, aunque el ejecutivo fue despedido esta semana tras el mal inicio de los Mavericks.